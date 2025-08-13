Ертең бірқатар өңірде найзағай, дауыл және төтенше өрт қаупі сақталады

14 тамызда бірнеше облыста ауа райы қолайсыз болады: кей жерлерде найзағай ойнап, бұршақ жауады, дауыл тұрып, екпінді жел соғады. Сонымен қатар, күннің қатты ысуына байланысты көптеген өңірлерде жоғары және төтенше өрт қаупі сақталады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Алматы облысының орталығында, оңтүстігінде, таулы аудандарында найзағай күтіледі. Оңтүстік-батыстан, батыстан жел соғады, күндіз облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде екпіні 15-20 м/с. Күндіз 35-36 градус қатты ыстық сақталады. Жоғары өрт қаупі сақталады, облыстың солтүстігінде, батысында, шығысында төтенше өрт қаупі сақталады. Алматы қ.: 14 тамызда күндіз найзағай күтіледі. Батыстан жел соғады, күндіз екпіні 15-20 м/с. Жоғары өрт қаупі сақталады. Қонаев қ.: 14 тамызда кей уақытта найзағай күтіледі. Оңтүстік-батыстан жел соғады, күндіз екпіні 15-20 м/с. Күндіз 35 градус қатты ыстық күтіледі. Жоғары өрт қаупі күтіледі.
Жетісу облысының тулы аудандарында найзағай күтіледі. Оңтүстік- батыстан жел соғады, облыстың шығысында, таулы аудандарында екпіні 15-20 м/с. Күндіз 35-37 градус қатты ыстық сақталады. Жоғары өрт қаупі сақталады. Талдықорған қ.: 14 тамызда күндіз 35 градус қатты ыстық сақталады. Жоғары өрт қаупі сақталады.
Атырау облысының батысында, солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде найзағай, күндіз бұршақ, дауыл күтіледі. Батыстан, солтүстік-батыстан жел соғады, күндіз облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде, шығысында екпіні 15-20 м/с. Облыстың оңтүстігінде, шығысында төтенше өрт қаупі, облыстың солтүстігінде, батысында жоғары өрт қаупі сақталады. Атырау қ.: 14 тамызда кей уақыттарда найзағай күтіледі. Батыстан, солтүстік-батыстан жел соғады, күндіз екпіні 15-18 м/с. Төтенше өрт қаупі сақталады.
Қызылорда облысының солтүстігінде найзағай, облыстың солтүстігінде, орталығында шаңды дауыл күтіледі. Жел батыстан соғады, түнде облыстың солтүстігінде күші 15-20 м/с, күндіз 15-20, облыстың орталығында екпіні 23 м/с күтіледі. Төтенше өрт қаупі, облыстың орталығында жоғары өрт қаупі сақталады. Қызылорда қ.: 14 тамызда күндіз шаңды дауыл күтіледі. Жел батыстан соғады, күндіз екпіні 15-20 м/с күтіледі. Төтенше өрт қаупі сақталады.
Маңғыстау облысының солтүстік-шығысында найзағай күтіледі. Күндіз облыстың солтүстігінде, орталығында шаңды дауыл күтіледі. Солтүстік-батыстан жел соғады, күндіз облыстың солтүстігінде, орталығында 15-20 м/с күтіледі. Облыстың оңтүстік-батысында, орталығында жоғары өрт қаупі сақталады, облыстың солтүстік-батысында, солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады.
Абай облысының батысында, солтүстігінде, орталығында найзағай күтіледі. Жел оңтүстік-шығыстан, оңтүстіктен соғады, күндіз облыстың батысында, солтүстігінде, орталығында 15-20, екпіні 23 м/с. Облыстың солтүстік-батысында жоғары өрт қаупі сақталады, облыстың оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады. Семей қ.: 14 тамызда күндіз найзағай күтіледі. Жел оңтүстік-шығыстан соғады, күндіз екпіні 15-20 м/с.
Ұлытау облысының солтүстігінде, шығысында, орталығында найзағай, күндіз бұршақ, дауыл күтіледі. Оңтүстік-батыстан, батыстан жел соғады, түнде облыстың солтүстігінде, шығысында екпіні 15-20 м/с, күндіз күші 15-20, облыстың шығысында кей уақыттарда екпіні 23 м/с. Облыстың оңтүстігінде төтенше өрт қаупі, облыстың орталығында жоғары өрт қаупі сақталады. Жезқазған қ.: 14 тамызда күндіз найзағай күтіледі. Оңтүстік-батыстан, батыстан жел соғады, күндіз екпіні 15-20 м/с. Жоғары өрт қаупі сақталады.
Қарағанды облысының батысында, солтүстігінде, шығысында найзағай, күндіз бұршақ, дауыл күтіледі. Оңтүстік-батыстан, оңтүстіктен жел соғады, түнде облыстың батысында, солтүстігінде екпіні 15-20 м/с, күндіз күші 15-20, облыстың солтүстігінде, шығысында кей уақыттарда екпіні 23 м/с. Облыстың оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады. Қарағанды қ.: 14 тамызда таңертең және күндіз найзағай күтіледі. Оңтүстік-батыстан, оңтүстіктен жел соғады, күндіз екпіні 15-20 м/с.
Батыс Қазақстан облысының солтүстігінде, шығысында найзағай, күндіз найзағай күтіледі. Күндіз облыстың солтүстігінде бұршақ, дауыл күтіледі. Жел солтүстік-батыстан соғады, күндіз облыстың батысында, оңтүстігінде, орталығында екпіні 15-20 м/с. Облыстың солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде, орталығында жоғары өрт қаупі сақталады, облыстың батысында төтенше өрт қауіпі сақталады. Орал қ.: 14 тамызда найзағай, күндіз бұршақ күтіледі. Жоғары өрт қаупі сақталады.
Павлодар облысының батысында, солтүстігінде, күндіз найзағай күтіледі. Түнде облыстың солтүстігінде тұман күтіледі. Күндіз облыстың оңтүстігінде дауыл күтіледі. Оңтүстік-батыстан жел соғады, күндіз облыстың оңтүстігінде екпіні 15-20 м/с. Облыстың оңтүстік-шығысында жоғары өрт қаупі күтіледі. Павлодар қ.: 14 тамызда күндіз найзағай күтіледі.
Қостанай облысының солтүстігінде, шығысында қатты жаңбыр, бұршақ күтіледі. Найзағай. Түнде және таңертең облыстың батысында, солтүстігінде тұман. Солтүстік-батыстан жел соғады, күндіз облыстың батысында, шығысында, оңтүстігінде екпіні 15-20 м/с. Облыстың оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады. Қостанай қ.: 14 тамызда таңертең және күндіз найзағай күтіледі.
Ақтөбе облысында найзағай, күндіз бұршақ, дауыл күтіледі. Батыстан жел соғады, күндіз батысында, оңтүстігінде, шығысында екпіні 15-20 м/с. Облыстың оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады. Ақтөбе қ.: 14 тамызда найзағай күтіледі. Батыстан жел соғады, күндіз екпіні 15 м/с.
Шығыс Қазақстан облысының солтүстігінде найзағай күтіледі. Түнде және таңертең облыстың солтүстігінде, шығысында тұман күтіледі. Жел оңтүстік-шығыстан соғады, күндіз облыстың солтүстігінде екпіні 15-20 м/с. Облыстың оңтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады. Өскемен қ.: 14 тамызда күндіз найзағай күтіледі.
Астанада күндіз қатты жаңбыр күтіледі. Найзағай. Оңтүстіктен соғатын жел батысқа ауысады, екпіні 15-20, таңертең және күндіз кей уақыттарда 23 м/с.
Ақмола облысының батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде қатты жаңбыр, бұршақ, дауыл күтіледі. Найзағай. Түнде және таңертең облыстың батысында, солтүстігінде тұман күтіледі. Оңтүстіктен соғатын жел батысқа ауысады, облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде, шығысында 15-20 м/с, кей уақыттарда 23-28 м/с. Көкшетау қ.: 14 тамызда найзағай, түнде және таңертең тұман күтіледі.
Жамбыл облысының таулы аудандарында найзағай күтіледі. Оңтүстік-батыстан соғатын жел солтүстік-батыс желіне ауысады, күндіз облыстың оңтүстік-батысында, солтүстік-шығысында, таулы аудандарында күші 15-20 м/с күтіледі. Облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында төтенше өрт қаупі, облыстың оңтүстігінде, орталығында жоғары өрт қаупі сақталады. Тараз қ.: 14 тамызда жоғары өрт қаупі сақталады.
Солтүстік Қазақстан облысының оңтүстігінде, шығысында қатты жаңбыр, күндіз бұршақ, дауыл күтіледі. Найзағай. Түнде және таңертең облыстың батысында, солтүстігінде тұман күтіледі. Батыстан, солтүстік-батыстан жел соғады, күндіз облыстың, шығысында күші 15-20 м/с, екпіні 25 м/с. Петропавл қ.: 14 тамызда найзағай күтіледі. Түнде және таңертең тұман күтіледі.
Түркістан облысында солтүстік-батыстан жел соғады, облыстың солтүстігінде, батысында, таулы аудандарында күші 15-20 м/с. Облыста төтенше өрт қаупі сақталады. Шымкент қ.: 14 тамызда төтенше өрт қаупі сақталады. Түркістан қ.: 14 тамызда солтүстік-батыстан жел соғады, күндіз екпіні 15- 20 м/с. Төтенше өрт қаупі сақталады.