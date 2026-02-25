Ертең Астанада оқушылар қашықтан оқыту форматына ауыстырылды

Бұл туралы елорда әкімдігінің баспасөз қызметі хабарлады.

Фото: BAQ.KZ архив

Астанада 2026 жылдың 26 ақпанында ауа райының қолайсыздығына байланысты кейбір сынып оқушылары қашықтан оқыту форматына ауыстырылды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Ауа райының нашарлауына (ауа температурасының төмендеуіне) байланысты 2026 жылғы 26 ақпанда бірінші ауысымда оқитын 0-9 сынып оқушылары қашықтан оқыту форматына көшеді, – деп жазылған қала әкімшілігі хабарламасында.

