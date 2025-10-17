Еркін күрес: жастар арасындағы әлем чемпионатына қатысатын қазақстандықтар анықталды

Еркін күрестен Нови-Садта (Сербия) өтетін әлем чемпионатына қатысатын Қазақстан жастар құрамы жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Біріккен күрес әлемінің (UWW) мәліметіне сәйкес, ел намысын төмендегі балуандар қорғайды:
57 келіге дейін: Жахонгир Ахмаджанов
61 келіге дейін: Мерей Базарбаев
65 келіге дейін: Рүстем Төлен
70 келіге дейін: Майис Әлиев
74 келіге дейін: Диас Сағдатов
79 келіге дейін: Ерхан Әбіл
86 келіге дейін: Мұханбет Мәмбетов
92 келіге дейін: Айбек Айтбеков
97 келіге дейін: Ризабек Айтмұхан
125 келіге дейін: Бауыржан Советов
Әлем чемпионаты 20-27 қазан аралығында өтеді.