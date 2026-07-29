Ерікті қоныс аудару: Маман тапшы өңірлерге көшетіндерге 7 млн теңгеге дейін беріледі
Қазақстан мамандар тапшылығы байқалатын өңірлерге қоныс аударатын азаматтарға арналған ерікті түрде көшу бағдарламасын жетілдіруде. Енді қатысушылар жеке баспана сатып алу үшін айтарлықтай жоғары қаржылық қолдауға ие бола алады, сондай-ақ бағдарламаға жұмыссыздармен қатар, сұранысқа ие мамандар мен шаруа және фермерлік қожалықтардың басшылары да қатыса алады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Бағдарламадағы басты өзгерістің бірі – экономикалық мобильділік сертификатының құнының артуы болды.
Енді сертификаттың ең жоғары сомасы 7 миллион теңгеге дейін (1 625 АЕК) жетеді. Бұл қаражатты қоныс аударғаннан кейін жеке тұрғын үй сатып алуға пайдалануға болады.
Бағдарламаны әзірлеушілердің айтуынша, жаңашылдықтың мақсаты – азаматтың тек тұрғылықты жерін өзгертуіне ғана емес, жаңа өңірде тұрақтап, толыққанды өмір сүруіне жағдай жасау.
Қандай қолдау шаралары қарастырылған?
Тұрғын үй сатып алуға берілетін қаржылай көмектен бөлек, бағдарлама қатысушыларына басқа да мемлекеттік қолдау көрсетіледі.
Атап айтқанда:
- көшуге байланысты шығындар өтеледі;
- тұрғын үйді жалға алу және коммуналдық қызметтерге ақы төлеу үшін төлемдер беріледі;
- жұмысқа орналасуға жәрдем көрсетіледі.
Осылайша, мемлекет қоныс аударушыларды көшіп келген сәттен бастап жаңа ортаға бейімделгенге дейін жан-жақты қолдайды.
Жұмысты қоныс аудармай тұрып таңдауға болады
Бағдарламаның тағы бір артықшылығы – болашақ жұмыс орнын алдын ала таңдау мүмкіндігі.
Осы мақсатта қабылдаушы өңірлердің өкілдері қоныс аудару жоспарланған облыстарда тұрақты түрде бос жұмыс орындары жәрмеңкелерін өткізеді.
Соның арқасында бағдарламаға қатысушылар жұмыс берушілермен алдын ала танысып, еңбек жағдайын бағалап, қоныс аудару туралы шешімді тұрғылықты жерін ауыстырмай тұрып қабылдай алады.
Бағдарлама кімдерге арналған?
Бағдарламаға қатысушылар санаты да кеңейтілді. Бұрын ол негізінен жұмыссыз азаматтарға арналса, енді мемлекеттік қолдауды түрлі салалардағы сұранысқа ие мамандар, сондай-ақ шаруа және фермер қожалықтарының басшылары да пайдалана алады.
Бұл өзгеріс қабылдаушы өңірлердегі кадр тапшылығын тиімдірек шешуге мүмкіндік береді деп күтілуде.
Өтінімді онлайн беруге болады
Бағдарламаға қатысу үдерісі толық цифрландырылды. Енді азаматтар migration.enbek.kz порталы арқылы онлайн өтінім беріп, қоныс аудару картасымен танысып, сұранысқа ие мамандықтардың тізімін қарап, өзіне қолайлы бос жұмыс орнын таңдай алады.
Бұл болашақ қоныс аударушыларға барлық қажетті ақпаратты алдын ала алып, көшуді артық шығынсыз жоспарлауға мүмкіндік береді.
Бағдарлама аясында 74 мыңға жуық адам қоныс аударды
Ерікті қоныс аудару бағдарламасы Қазақстанда 2017 жылдан бері жүзеге асырылып келеді.
Осы уақыт ішінде оған 73,9 мың адам қатысқан. Оның ішінде 31 мың адам мемлекет ұсынған жұмыспен қамту шараларының арқасында тұрақты жұмысқа орналасқан.
Билік өкілдерінің пікірінше, жаңа өзгерістер бағдарламаның тартымдылығын арттырып, маман тапшылығы байқалатын өңірлерге білікті кадрларды көбірек тартуға ықпал етеді.