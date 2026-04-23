Ердоған Түркияның Иран мен Украина бойынша келіссөздер жүргізуге ниетті екенін мәлімдеді
Ердоған Түркия мен Германия арасындағы қарым-қатынас соңғы кездері жоғары деңгейдегі байланыстардың арқасында оң серпін алды деп санайды.
Түркия көшбасшысы Режеп Тайып Ердоған Германия президенті Франк-Вальтер Штайнмайермен телефон арқылы сөйлесті, оның барысында Анкараның Иран мен Украина бойынша келіссөздер жүргізуге ниетті екенін атап өтті, деп хабарлайды BAQ.KZ Anadolu агенттігіне сілтеме жасай отырып.
Агенттік Түркия президентінің коммуникациялар басқармасының ақпаратына сілтеме жасайды. Екеуі елдер арасындағы екіжақты қарым-қатынастарды, сондай-ақ аймақтық және жаһандық оқиғаларды талқылады.
Ердоған Түркия мен Германия арасындағы қарым-қатынас соңғы кездері жоғары деңгейдегі байланыстардың арқасында оң серпін алды деп санайды. Ол аймақтағы соғыс Еуропаны да әлсірете бастағанын атап өтті. Егер бұл жағдай бейбітшілікке бағытталған тәсілмен шешілмесе, қақтығыстан келетін залал әлдеқайда көп болады.
Мемлекет басшысы Түркия Иранмен бірге сияқты, Украина мен Ресей арасындағы соғыста келіссөздер арқылы қақтығыстарды тоқтатуға және тұрақты бейбітшілікке қол жеткізуге күш салып жатқанын мәлімдеді, - делінген мақалада.
Бұған дейін Ердоған Таяу Шығыстағы қазіргі қақтығысты қатал бағалап, Иран төңірегіндегі үдерістің «геостратегиялық тұйыққа» жеткенін мәлімдеген болатын. Түркия көшбасшысы жағдайға халықаралық қауымдастықтың дереу араласуы қажет екенін атап өтті.
Ең оқылған:
- Астанада бала 13-қабаттан құлап, қаза тапты: Полиция ата-аналарға ескерту жасады
- Тағы бір маңызды кездесу: Тоқаев пен Рахмон серіктестікті кеңейтуді талқылады
- АҚШ–Иран келіссөзі: Тегеран әлі ресми қатысуын растаған жоқ, бірақ келісімге рұқсат берілгені айтылды
- Тоқаев Перумен үш бірдей халықаралық шартты ратификациялады
- Бір минутта несие: Ақтөбеде әйел өзгенің телефонымен iPhone рәсімдеп алған