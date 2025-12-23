Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Ерболат Досаев тағы бір қызметке тағайындалды

Бүгiн, 14:52
gov.kz
Фото: gov.kz

Президент Әкімшілігі басшысының орынбасары Ерболат Досаев «Самұрық-Қазына» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі болып тағайындалды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі. 

Аталған шешім Үкіметтің 20 желтоқсандағы қаулысымен қабылданғаны аталып өтті. 

Қордың хабарлауынша, енді директорлар кеңесінің құрамында сегіз мүше бар. Ал оның төртеуі - тәуелсіз директорлар. 

Директорлар кеңесін премьер-министр Олжас Бектенов басқарады. 

«Самұрық-Қазына» қоры мұндай құрылым корпоративтік басқарудың үздік тәжірибелеріне сай келетінін және стратегиялық шешімдерді теңгерімді қабылдауға мүмкіндік беретінін атап өтті.

Еске салайық, бұған дейін Ерболат Досаев ҚР Президентінің Әкімшілігі басшысының орынбасары лауазымына тағайындалған болатын. 

