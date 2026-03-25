Ерболат Досаев Президент әкімшілігіндегі лауазымынан босатылды

Президент Жарлыққа қол қойды.

Ақорда Бүгiн 2026, 14:02
82
Фото: Ақорда

Мемлекет басшысының Жарлығымен Ерболат Досаев лауазымынан босатылды, деп хабарлайды BAQ.KZ. 

Бұл туралы Ақорда мәлімдеді.

Мемлекет басшысының Жарлығымен Ерболат Асқарбекұлы Досаев Қазақстан Республикасы Президентінің әкімшілігі басшысының орынбасары лауазымынан босатылды, - делінген хабарламада.

Ең оқылған:

