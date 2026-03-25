Ерболат Досаев Президент әкімшілігіндегі лауазымынан босатылды
Президент Жарлыққа қол қойды.
Бүгiн 2026, 14:02
Фото: Ақорда
Мемлекет басшысының Жарлығымен Ерболат Досаев лауазымынан босатылды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл туралы Ақорда мәлімдеді.
Мемлекет басшысының Жарлығымен Ерболат Асқарбекұлы Досаев Қазақстан Республикасы Президентінің әкімшілігі басшысының орынбасары лауазымынан босатылды, - делінген хабарламада.
