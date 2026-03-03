Эр-Риядтағы АҚШ елшілігіне шабуыл жасалды
Зардап шеккендер туралы ақпарат берілмеді.
Бүгiн 2026, 05:49
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 05:49Бүгiн 2026, 05:49
97Фото: AP Photo / Nariman El-Mofty
Сауд Арабиясының Қорғаныс министрлігі Эр-Риядтағы АҚШ елшілігіне екі дрон шабуыл жасағанын мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ Reuters-ке сілтеме жасап.
Министрлік хабарламасында дрондардың соққысы салдарынан «шектеулі» өрт шыққаны және материалдық шығын келтірілгені айтылған. Зардап шеккендер туралы ақпарат берілмеді.
Оқиға Эр-Рияд қаласының дипломатиялық кварталында болған. Reuters агенттігінің мәліметінше, шетелдік өкілдіктер орналасқан аудан үстінен қара түтін көтерілген.
Жағдайдан хабардар үш дереккөз сейсенбі күні таңертең елшілік аумағында қатты жарылыс болып, кейін жалын байқалғанын жеткізген. Дереккөздердің бірінің айтуынша, өрт ауқымы үлкен болмаған.
Ең оқылған:
- 43 мың теңгеге дейін: 8 наурызға орай қай өңірде қанша төлем беріледі?
- Қытай Иранға жасалған соққылар мен Әли Хаменейдің қазасына қатысты қатаң мәлімдеме жасады
- Ақмола облысында жантүршігерлік қылмыс: Ер адам өз отбасының төрт мүшесін қатыгездікпен өлтірді
- "Жарылыстың дауысын естідік": Демалысқа барған отандасымыз Қатардағы ахуал туралы
- Мұнай бағасы $100-ге бара ма? Ормуз бұғазы Қазақстан нарығына қалай әсер етті