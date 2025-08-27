Ер адам ерекше тәсілмен лотереядан 435 миллион теңге ұтып алды

АҚШ-та ер адам 162 бірдей лотерея билетін сатып алып, 811 мың доллар (шамамен 435 млн теңге) ұтып алды. Интуициясы оны миллионер етті, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
UPI басылымының мәліметіне сәйкес, АҚШ-тың Оңтүстік Каролина штатының тұрғыны жақсы түйсігінің арқасында лотереядан ұтты.
Оның айтуынша, ол бірдей сандар комбинациясы ұнағандықтан, 162 бірдей лотерея билетін сатып алуды ұйғарған. Түйсігі алдамаған: бақытты сәт оған 811 мың доллар (шамамен 435 млн теңге) әкелді.
Әрине, мен қатты қуандым, - деді ол.
Белгілі болғандай, ер адам жүздеген билетті сатып алған кезде дүкенде жалғыз болмаған. Тағы бір сатып алушы оның "жақсы түйсігі" туралы естіп, дәл сондай билет сатып алған. Ол билет оған 25,4 мың доллар (13,6 млн теңге) әкелген. Екі ер адам да ұтысты қалай жұмсайтыны туралы жоспарларымен бөліспеген.