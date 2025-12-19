ЕО жеті елден келген мигранттарды депортациялауды жеделдетеді

Еуропалық Одақ мигранттарды бірнеше елге "қауіпсіз шығу елі" деп тану арқылы қайтаруды жеңілдетуге және жеделдетуге келісті. Бұл шешім Брюссельде ЕО мүше мемлекеттері мен Еуропалық Парламенттің қатысуымен өткен саммитте қабылданды, деп хабарлайды BAQ.KZ Bild басылымына сілтеме жасай отырып.
Тізімге Марокко, Тунис және Египет, сондай-ақ Косово, Колумбия, Үндістан және Бангладеш кіреді. Бұл елдерден баспана сұрау өтініштері ЕО бойынша жеделдетілген процесс арқылы қарастырылады. ЕО баспана беруден автоматты түрде бас тарту болмайтынын; әрбір іс жеке бағаланатынын атап өтті.
Сонымен қатар, болашақта Албания, Черногория және Түркияны қоса алғанда, ЕО-ға кіруге үміткер елдер автоматты түрде "қауіпсіз шығу елі" мәртебесін алады.
Еуропалық Комиссия тізімдегі елдердегі жағдайды үнемі бақылап отырады және санкциялар, қауіпсіздіктің нашарлауы немесе қарулы қақтығыс жағдайында олардың мәртебесін қайта қарау құқығын өзінде қалдырады.