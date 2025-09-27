Еуропалық Одақ АҚШ президенті Дональд Трамптың Украина ЕО көмегімен өзінің ескі шекараларын қалпына келтіре алады деген мәлімдемесін қате деп атады. Бұл туралы Pais газеті жазды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Еуропалық Одақтың көмегімен Украина бұрынғы шекараларын қалпына келтіреді деп айту дұрыс емес. Оқиғалар Трамп қалағандай өрбімейді, ол өзін шындықтан қорғауға тырысады, - деді басылымға Берлиндегі дереккөз.
Тағы бір еуропалық дипломат Еуропаның Украина дағдарысында жалғыз қалғанын атап өтті.
Бұған дейін Дональд Трамп Киевтің «территорияларды қайтарып алуы мүмкін» екенін мәлімдеген еді. Алайда WSJ мәліметінше, ол ешқашан Украинаға Ресейге соққы беруге мүмкіндік беретін американдық қару-жарақ жеткізілуіне жол бермеген.
НАТО Бас хатшысы Марк Рютте Трамптың сөзі Ресейді келіссөздерге итермелеу ниетімен айтылған болуы мүмкін екенін болжады.