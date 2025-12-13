ЕО Ресейдің активтерін мерзімсіз бұғаттау туралы шешім қабылдады

Еуропалық Одақ (ЕО) Ресейдің Еуропадағы активтерін белгісіз мерзімге мерзімсіз бұғаттау туралы шешім қабылдады. Бұған дейін шектеу шаралары әр алты ай сайын ұзартылып келді, ал енді ЕО елдері ресейлік қаражатты қажетті болғанынша тоқтата алады, деп хабарлайды BAQ.KZ Reuters-ке сілтеме жасап.
Шешімнің мақсаты – Украинаны қаржыландыруды қолдау және Ресейдің активтерін бақылауда ұстау. Reuters дерегінше, қазіргі уақытта бұл шамамен €210 млрд қаражатты қамтиды.
Президент Владимир Путин ЕО елдерінің бұл әрекеті теріс салдарларға әкелетінін айтқан.
Ресей Федерациясының Орталық Банкі Euroclear-ға қарсы Мәскеудің төрелік сотына талап арыз түсіретінін хабарлады. Банктің мәліметінше, Euroclear әрекеттерінің нәтижесінде Ресей активтерін басқару мүмкіндігінен айырылған.
Бельгия Ресей активтерін ұзақ мерзімге бұғаттауға дауыс берді. Болгария, Италия және Мальта ресейлік қаражатты Украинаға несие беру мақсатында пайдалану туралы шешімді 18–19 желтоқсандағы ЕО саммитінде талқылауды жоспарлап отыр.
Бұл шешім Еуропадағы ресейлік активтер мәселесін халықаралық күн тәртібіндегі ең маңызды тақырыпқа айналдырған.