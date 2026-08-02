ЕО елдерінің көшбасшылары Сеутадағы миграциялық дағдарысқа жедел әрекет етуді талап етті
Құжат авторлары Еуроодақтың сыртқы шекараларын қорғауды күшейту қажеттігін атап өтті.
Еуропалық одаққа мүше 22 елдің басшылары Испанияның Сеута эксклавындағы миграциялық дағдарысқа байланысты ЕО басшылығын «жедел әрі үйлестірілген шаралар қабылдауға» шақырды. Бұл туралы олар жариялаған бірлескен хатта айтылған.
Құжат авторлары Еуроодақтың сыртқы шекараларын қорғауды күшейту қажеттігін атап өтті.
Бақылаусыз жаппай шекара бұзу, миграцияны қысым құралы ретінде пайдалану немесе өзге де гибридті қауіп-қатерлер заңсыз жолмен Еуроодаққа кіруге болады деген түсінік қалыптастырмауы тиіс, – делінген хатта.
Олардың пікірінше, мұндай жағдай заңсыз көші-қон әрекеттерін көбейтіп, ЕО-ның ортақ көші-қон саясатына деген сенімді әлсіретеді.
Еуропа көшбасшылары Испания мен Марокко арасындағы ынтымақтастықты оң бағалап, соның нәтижесінде заңсыз келген мигранттардың басым бөлігі кері қайтарылғанын атап өтті. Олар Еуроодақтың қолдауымен жағдай жақын арада толық тұрақтанады деген үміт білдірді.
Сондай-ақ хат авторлары ЕО-ға мүше елдердің ішкі істер министрлерінің кезектен тыс отырысын шұғыл шақырып, Испанияға ортақ еуропалық қолдау көрсету мәселесін қарастыруды ұсынды.
Құжатқа Литва, Латвия, Эстония, Италия, Германия, Австрия, Чехия, Грекия, Мальта, Кипр, Нидерланд, Польша, Словакия, Швеция, Дания, Болгария, Бельгия, Финляндия, Мажарстан, Румыния, Словения және Хорватия басшылары қол қойған.
Еске салайық, соңғы екі тәулікте Мароккомен шектесетін Испанияның Сеута эксклавына шамамен 60 мың мигрант заңсыз кірген. Сеутаның халқы шамамен 85 мың адамды құрайды. Теңіз арқылы жетуге әрекеттенген ондаған адам қаза тауып, соңғы мәлімет бойынша құрбандар саны 67 адамға жетті.
Испания премьер-министрі Педро Санчес бұл жағдайды елдің аумақтық тұтастығына жасалған шабуыл деп бағалап, тәртіпті қамтамасыз ету үшін Сеутаға әскери күш жіберілгенін мәлімдеді.
Сонымен қатар Испания билігінің хабарлауынша, соңғы екі тәулікте 70 мыңға жуық заңсыз мигрант Мароккоға кері оралған. Министр Хосе Мануэль Альбарестің сөзінше, миграциялық дағдарыс негізінен еңсерілген.
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