Энергетика министрлігі Каспий құбыр консорциумында жарылысқа қатысты мәлімдеме жасады

Энергетика министрлігі КҚК теңіз терминалындағы жағдайға арналған ресми түсініктеме берді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
29 қарашада Астана уақыты бойынша сағат 06:06-да, Каспий құбыр Консорциумы (КҚК) теңіз инфрақұрылымының нысандары Новороссийск қаласы маңында пилотсыз су көліктерінің шабуылына ұшырады. Шабуыл нәтижесінде екінші сыртқы аялдау құрылғысы айтарлықтай зақымданды. Кешен толық жөндеу-қалпына келтіру жұмыстары жүргізілгенге дейін істен шығарылды.
Энергетика министрлігі ерекше назар аудара отырып хабарлайды: азаматтық маңызы бар инфрақұрылым нысандарына бағытталған мұндай әрекеттерге жол берілмеуі тиіс. КҚК жүйесі – халықаралық энергетикалық жоба, және оның нысандарына кез келген күш қолдану жаһандық энергетикалық қауіпсіздікке тікелей қауіп төндіреді, сондай-ақ консорциум қатысушыларының, соның ішінде Қазақстан Республикасының экономикалық мүдделеріне елеулі зиян келтіреді, - делінген ведомство таратқан хабарламада.
Теріс салдарды азайту және ірі кен орындарындағы өндіріс қарқынын сақтау мақсатында, министрлік экспорттық көлемдерді балама бағыттарға қайта бағыттау бойынша жедел жоспарды іске қосты.
Жағдай Қазақстан Республикасы Үкіметінің ерекше бақылауында.