Энергетика министрлігі: 10 ЖЭО "қызыл аймақта" тұр

Қазақстанда 10 жылу электр орталығы "қызыл аймақта" тұр, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Бұл туралы Энергетика вице-министрі Сұңғат Есімханов Үкімет үйінде өтіп жатқан баспасөз мәслихатында мәлімдеді.
Журналистер салалық министрлік өкілінен елдегі жылу электр орталықтарының жағдайы туралы сұрады.
Айтуынша, бүгінгі таңда елдегі жылу желілерінің орта есеппен 60%-ы тозған. Алайда бұл көрсеткіш өңірлерге байланысты әртүрлі.
Біз 37 жылу электр орталығының жеке есебін жүргіземіз. Былтыр 19 ЖЭО "қызыл аймақта" болса, қазір олардың саны – 10-ды құрайды. Үш станция "сары аймақтан" "жасылға" өтті. Жалпы, жылу энергетика нысандарының техникалық күйіне байланысты жағдай соңғы екі жылда айтарлықтай жақсарды, - деп жауап берді ведомство басшысының орынбасары.
Еске салайық, Үкіметте Қазақстандағы жылу маусымына дайындық жұмыстары туралы айтылды.