Енді шағын кәсіпкерлер тоқсан сайын салық төлеуден босатылады

Қаржы министрі Мәди Такиев 2026 жылы салық есебі жүзеге асырылатыны туралы айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Мәлімдеуінше, салық есептілігі біртіндеп азайып келеді.
Салық есептілігі нысандарының саны жыл сайын азаюда, мысалы, 2009 жылдан бері - 70-тен 28-ге дейін немесе 60%-ға қысқарды. Енді 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап міндеттемелерінің сомасы 1 млн теңгеден аспайтындар үшін мүлік, көлік және жер салықтары бойынша ағымдағы төлемдердің тоқсан сайынғы есеп айырысулары күшін жояды. Кәсіпкер жыл қорытындысы бойынша бір декларация тапсырып, жыл қорытындысы бойынша төлейтін болады. Маңызды жаңалық – есептілікті ұсынбағаны үшін «айыппұлдар» практикасынан бас тарту, - деп атап өтті ведомство басшысы.
Сонымен қатар ол егер декларация тапсырылмаған болса, ол нөлдік көрсеткіштермен берілді деп есептелетінін ескертті. Бұл ретте қосымша есептілікті беру және деректерді дұрыс нақтылау құқығы сақталады.
Біз шаралар мөлшерлес болуы және елеусіз сома үшін микро- және шағын бизнеске «қысым жасамауы» үшін салық берешегін мәжбүрлеп өндіріп алу тәсілдерін айтарлықтай өзгертуді жоспарлап отырмыз. Басты өзгеріс – ден қою шаралары басталатын шектерді көтеру. Егер бұрын әлеуметтік аударымдар бойынша іс жүзінде шек болмаған кезде, ағымдағы жылы салық берешегі шамамен 26 мың теңгеден немесе 6 айлық есептік көрсеткіштен өндіріліп алынған болса, онда енді салық берешегі бойынша шегі 87 мың теңгеге немесе 20 айлық есептік көрсеткішке дейін, әлеуметтік төлемдер бойынша шамамен 26 мың теңгеге немесе 6 айлық есептік көрсеткішке дейін көтеріледі, - деді Мәди Такиев.
Мұның маңыздылығы – бүгінде әлеуметтік төлемдер бойынша шектің болмауы себебінен өндіріп алу шараларына тап осы микро- және шағын бизнес жиі түседі. Борышкерлердің шамамен 72%-ының 6 айлық есептік көрсеткішке дейін борыштары бар. Осының кесірінен шығыс операциялары тоқтатылады, бизнес уақыты мен ақшасын жоғалтады.