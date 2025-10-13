Енді автомектептер Ішкі істер министрлігінің рұқсатымен ғана ашылады, деп хабарлады BAQ.KZ.
Бұл туралы Ішкі істер министрі Ержан Сәденов айтты.
Министрдің айтуынша, 2018 жылдан бері автомектептерде мемлекеттік бақылау жоқ.
Бәрін орнына қоямыз. Өткен жылы өздігінен дайындықты жойдық. Барлық автомектепті есепке алдық. Курстар туралы куәлік пен медициналық анықтаманы электронды форматқа ауыстырдық. Автомектептерді ашу кезінде рұқсат беру тәртібі бойынша түзетулер енгіземіз, – деді ол.
Оның айтуынша, апаттың бірнеше себебі бар. Жүргізушілердің дайындық деңгейі төмен. Олар жылдамдықты ысырып, басып озу кезінде тәуекелге барады. Рульде ұйықтап кететінін де жасырмады.