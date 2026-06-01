«Еңбек өтіліңіз табылды»: БЖЗҚ атын жамылған алаяқтар қазақстандықтарды алдап жатыр

Қазақстанда Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының атын жамылған телефон алаяқтары көбейген. БЖЗҚ салымшыларға жаңа алаяқтық схема туралы ескерту жасады.
Алаяқтар азаматтарға қоңырау шалып, өздерін қор қызметкері ретінде таныстырады. Олар бірнеше жыл еңбек өтілі зейнетақы есебіне кірмей қалғанын айтып, мәселені «шешуге» көмектесетіндерін жеткізеді. Сенімге кіру үшін БЖЗҚ бөлімшесінің нақты мекенжайын айтып, электронды кезекке жазып беруді ұсынады.
Әңгіме барысында SMS арқылы келген кодты айтуды сұрайды. Кейбір салымшылар осы айлаға алданып қалған.
БЖЗҚ қызметкерлері телефон, электронды пошта немесе мессенджер арқылы SMS-код, пароль, банк картасының деректері секілді құпия ақпараттарды сұрамайды. Қор барлық қызметті тегін көрсетеді, – деп мәлімдеді баспасөз қызметі.
Қоңырау шалған адамның аты-жөніңізді, ЖСН-іңізді немесе мекенжайыңызды білуі оның расымен қор қызметкері екенін дәлелдемейді. Мұндай мәліметтер ашық дереккөздерден алынуы мүмкін.
Қор азаматтарды ешкімге және ешқандай жағдайда SMS-кодтарды айтпауға, күмәнді қоңырауларды бірден тоқтатуға және ақпаратты тек ресми арналар арқылы тексеруге шақырды. Күмән туындаған жағдайда полицияға жүгінуге кеңес берді.
Әсіресе егде жастағы туыстардың қауіпсіздігіне мұқият болған жөн.