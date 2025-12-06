Елордада монша кешені өртенді

Бүгін түнде елордада Манас көшесінде монша кешендерінің бірінің аумағында жеке тұрған монша өртенді, деп хабарлайды BAQ.KZ Төтенше жағдайлар министрлігіне сілтеме жасап.
Өрт сөндірушілер келген кезде ғимарат толығымен ашық жалынмен жанып, ал от жақын орналасқан ғимараттарға таралу қаупін тудырды.
Өрт сөндірушілер күштер мен құралдарды жедел келіп, жауынгерлік орналастыруды жүргізді және сөндіруге кірісті. Олардың сауатты және үйлесімді іс-әрекеттерінің арқасында өрт жақын арада толығымен сөндірілді, бұл өрттің көрші ғимараттарға көшуіне жол бермеді, - делінген ведомство таратқан хабарламада.
Зардап шеккендер жоқ. Өрттің себептері анықталып жатыр.