Елордада бірқатар көше уақытша жабылады

Астана қаласында өтетін Jüregımnıñ Jeñımpazy қайырымдылық жүгіру марафонына байланысты бірнеше көшеде көлік қозғалысы уақытша шектеледі, деп хабарлайды BAQ.KZ елорда әкімдігіне сілтеме жасап.
Көлік қозғалысына енгізілетін шектеулер:
- Сағат 7:00-ден 8:05-ке дейін – Түркістан көшесінің бір жолағы (Abu Dhabi Plaza бағытына қарай) ішінара жабылады;
- Сағат 7:10-нан 9:15-ке дейін – Ақмешіт көшесінің бір жолағы (мәре аймағына дейін) толық жабылады;
Жүргізушілерге бағыттарын алдын ала жоспарлап, ықтимал кешігу уақытына дайын болулары ұсынылады. Түсіністік танытқандарыңызға алғыс білдіреміз және баршаңызды осы маңызды іс-шараға қатысуға шақырамыз!, - делінген хабарламада.
Айта кетейік, іс-шараның ұйымдастырушысы – Heart Center Foundation қоғамдық қоры.