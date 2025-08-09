Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Елордада бірқатар көше уақытша жабылады

Бүгiн, 04:27
155
pexels
Фото: pexels

Астана қаласында өтетін Jüregımnıñ Jeñımpazy қайырымдылық жүгіру марафонына байланысты бірнеше көшеде көлік қозғалысы уақытша шектеледі, деп хабарлайды BAQ.KZ елорда әкімдігіне сілтеме жасап.

 

Көлік қозғалысына енгізілетін шектеулер:

 

  • Сағат 7:00-ден 8:05-ке дейін – Түркістан көшесінің бір жолағы (Abu Dhabi Plaza бағытына қарай) ішінара жабылады;
  • Сағат 7:10-нан 9:15-ке дейін – Ақмешіт көшесінің бір жолағы (мәре аймағына дейін) толық жабылады;

Жүргізушілерге бағыттарын алдын ала жоспарлап, ықтимал кешігу уақытына дайын болулары ұсынылады. Түсіністік танытқандарыңызға алғыс білдіреміз және баршаңызды осы маңызды іс-шараға қатысуға шақырамыз!, - делінген хабарламада.

Айта кетейік, іс-шараның ұйымдастырушысы – Heart Center Foundation қоғамдық қоры.

