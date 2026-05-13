Елордада 4 мыңнан астам күмәнді сайт бұғатталды
Астанада полиция қызметкерлері кибералаяқтыққа қатысы бар 48 адамды ұстап, жауаптылыққа тартты, олардың ішінде 4 шетел азаматы бар.
Астанада "Anti-fraud" жедел-профилактикалық іс-шарасының қорытындылары шығарылды, кибералаяқтыққа қатысты 200-ге жуық іс ашылды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Елордада интернет-алаяқтықты қоса алғанда, ақпараттық технологиялар саласындағы құқық бұзушылықтарға қарсы бағытталған "Anti-fraud" республикалық жедел-профилактикалық іс-шарасы өткізілді.
Нәтижесінде полиция қызметкерлері кибералаяқтыққа қатысы бар 48 адамды ұстап, жауаптылыққа тартты, олардың ішінде 4 шетел азаматы бар. 200-ге жуық қылмыстық іс ашылды. Жәбірленушілерге 26 миллион теңгеден астам қаражат қайтарылды.
SIM-карталарды заңсыз тіркегені үшін 4 адам ұсталды. Олардың қолынан қылмыстық схемаларда қолданылуы жоспарланған 400-ден астам SIM-карта тәркіленді.
Сонымен қатар, 4 мыңнан астам алаяқтық интернет-ресурс бұғатталды. "Дропперлерге" қатысты 15 қылмыстық іс қозғалды. Антифрод-орталықпен бірлескен жұмыс нәтижесінде заңсыз әрекеттерде пайдаланылған 3 мыңнан астам банк шоты бұғатталды.
