Елордада 50-ден астам нысан "Жер сағаты" акциясына қатысты
Астана қаласы «Жер сағаты» жаһандық экологиялық акциясына қатысты. Биылғы іс-шара «Таза Қазақстан» бастамасы аясында ұйымдастырылды, деп хабарлайды BAQ.KZ елорда әкімдігіне сілтеме жасап.
Акция барысында жергілікті уақыт бойынша сағат 20:30-дан 21:30-ға дейін елорданың бірқатар сәулеттік нысандарының сыртқы жарықтандыруы уақытша сөндірілді. Қалада 50-ден астам нысан экологиялық акцияны қолдады.
Елордада акцияға қатысқан нысандар:
- Астана қаласының әкімдігі (Бейбітшілік көшесі, 11);
- Әкімшілік ғимарат (Бейбітшілік көшесі, 9);
- Мемлекеттік басқару академиясы (Абай көшесі, 33а);
- Е. Рахмадиев атындағы мемлекеттік академиялық филармония (Кенесары көшесі, 32);
- Сарыарқа ауданының әкімдігі;
- «Арман» тұрғын үй кешені (Жеңіс даңғылы, 1);
- «Radisson Hotel Astana» (Сарыарқа даңғылы, 4);
- «Riverside Apartments» тұрғын үй кешені (Сарыарқа даңғылы, 8);
- «Park Inn by Radisson» қонақ үйі (Сарыарқа даңғылы, 8а);
- «Симфония» тұрғын үй кешені (Сарыарқа даңғылы, 1);
- «Сана» тұрғын үй кешені (Шевченко көшесі, 8/1);
- «Болашақ» тұрғын үй кешені (Сарыарқа даңғылы, 3);
- «Эдель» тұрғын үй кешені (Сарыарқа даңғылы, 5);
- «Эдель-1» тұрғын үй кешені (Сарыарқа даңғылы, 5/1);
- «Кенесары» тұрғын үй кешені (Сарыарқа даңғылы, 11);
- «Capital» бизнес орталығы (Сарыарқа даңғылы, 12);
- Тұрғын үй (Сарыарқа даңғылы, 14);
- №15 мектеп-лицей (Сарыарқа даңғылы, 20);
- «Асату» мейрамханасы (Сарыарқа даңғылы, 22);
- «Іскер» бизнес орталығы (Абай көшесі, 13);
- «Бурлин» тұрғын үй кешені (Сарыарқа даңғылы, 15);
- Тұрғын үй (Сарыарқа даңғылы, 17);
- Тұрғын үй (Сарыарқа даңғылы, 19);
- С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті (Сарыарқа даңғылы, 38);
- Жатақхана (Сарыарқа даңғылы, 42);
- «Свечки» тұрғын үй кешені (Бөгенбай батыр көшесі, 30, 32);
- Сейфуллин көшесіндегі 10 нысан;
- Қосшығұлұлы көшесіндегі 10 нысан;
- Есіл өзенінің жағалауындағы 27 нысан;
- Мәңгілік ел даңғылы бойындағы тұрғын үйлердің сәндік жарығын өшіру;
- «Бәйтерек» монументі;
- «Астана Арена» стадионы (Тұран даңғылы, 48);
- «Алау» мұз сарайы (Қабанбай батыр даңғылы, 48);
- «Барыс Арена» көпфункционалды мұз сарайы (Тұран даңғылы, 57);
- «ҚазМұнайГаз» АҚ (Қабанбай батыр даңғылы, 36);
- Тәуелсіздік даңғылы, 48;
- Тәуелсіздік даңғылы, 50;
- Тәуелсіздік даңғылы, 52;
- Тәуелсіздік даңғылы, 54;
- «Қазақ елі» алаңы;
- Қазақстан Республикасының Ұлттық музейі;
- «Әзірет Сұлтан» мешіті;
- Тәуелсіздік сарайы;
- Бейбітшілік және келісім сарайы;
- Күләш Байсейітова атындағы Қазақ ұлттық өнер университеті;
- Достық үйі;
- Әл-Фараби атындағы Оқушылар сарайы;
- «Толқын» спорт кешені;
- Теміржолшылар тұрғын алабындағы дене шынықтыру-сауықтыру кешені;
- Кенесары көшесі бойындағы үйлер (42, 44, 46, 51, 52, 65, 69).
Айта кетейік, «Жер сағаты» – Дүниежүзілік жабайы табиғат қорының (WWF) бастамасымен өтетін халықаралық акция. Оның басты мақсаты – табиғи ресурстарды ұқыпты пайдалануға және экологиялық жауапкершілікті арттыруға қоғам назарын аудару. Жыл сайын бұл бастамаға әлемнің 180-нен астам еліндегі миллиондаған адам қатысады.
Іс-шараны «Қазақстанның экологиялық ұйымдары қауымдастығы» ЗТБ, ҚР Экология және табиғи ресурстар министрлігі, «Жасыл экономика және G-Global дамыту коалициясы» ЗТБ және Астана қаласының әкімдігі бірлесіп ұйымдастырды.
Ең оқылған:
- Қазақстандықтар сәуір айында неше күн демалады?
- Доллар өзгереді: Банкнотта Трамптың есімі пайда болады
- Қазақстандық студенттер енді АҚШ дипломын ала алады
- Қостанайда бір аптадан астам уақыт іздеуде болған 17 жастағы студенттің денесі табылды
- Әлемде алғашқылардың бірі: Қазақстан Конституциясында "цифрлық құқық" бекітілді