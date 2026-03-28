Елордада 50-ден астам нысан "Жер сағаты" акциясына қатысты

Бүгiн 2026, 21:19
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Астана қаласының әкімдігі
Бүгiн 2026, 21:19
176
Фото: Астана қаласының әкімдігі

Астана қаласы «Жер сағаты» жаһандық экологиялық акциясына қатысты. Биылғы іс-шара «Таза Қазақстан» бастамасы аясында ұйымдастырылды, деп хабарлайды BAQ.KZ елорда әкімдігіне сілтеме жасап.

Акция барысында жергілікті уақыт бойынша сағат 20:30-дан 21:30-ға дейін елорданың бірқатар сәулеттік нысандарының сыртқы жарықтандыруы уақытша сөндірілді. Қалада 50-ден астам нысан экологиялық акцияны қолдады.

Елордада акцияға қатысқан нысандар:

  1. Астана қаласының әкімдігі (Бейбітшілік көшесі, 11);
  2. Әкімшілік ғимарат (Бейбітшілік көшесі, 9);
  3. Мемлекеттік басқару академиясы (Абай көшесі, 33а);
  4. Е. Рахмадиев атындағы мемлекеттік академиялық филармония (Кенесары көшесі, 32);
  5. Сарыарқа ауданының әкімдігі;
  6. «Арман» тұрғын үй кешені (Жеңіс даңғылы, 1);
  7. «Radisson Hotel Astana» (Сарыарқа даңғылы, 4);
  8. «Riverside Apartments» тұрғын үй кешені (Сарыарқа даңғылы, 8);
  9. «Park Inn by Radisson» қонақ үйі (Сарыарқа даңғылы, 8а);
  10. «Симфония» тұрғын үй кешені (Сарыарқа даңғылы, 1);
  11. «Сана» тұрғын үй кешені (Шевченко көшесі, 8/1);
  12. «Болашақ» тұрғын үй кешені (Сарыарқа даңғылы, 3);
  13. «Эдель» тұрғын үй кешені (Сарыарқа даңғылы, 5);
  14. «Эдель-1» тұрғын үй кешені (Сарыарқа даңғылы, 5/1);
  15. «Кенесары» тұрғын үй кешені (Сарыарқа даңғылы, 11);
  16. «Capital» бизнес орталығы (Сарыарқа даңғылы, 12);
  17. Тұрғын үй (Сарыарқа даңғылы, 14);
  18. №15 мектеп-лицей (Сарыарқа даңғылы, 20);
  19. «Асату» мейрамханасы (Сарыарқа даңғылы, 22);
  20. «Іскер» бизнес орталығы (Абай көшесі, 13);
  21. «Бурлин» тұрғын үй кешені (Сарыарқа даңғылы, 15);
  22. Тұрғын үй (Сарыарқа даңғылы, 17);
  23. Тұрғын үй (Сарыарқа даңғылы, 19);
  24. С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті (Сарыарқа даңғылы, 38);
  25. Жатақхана (Сарыарқа даңғылы, 42);
  26. «Свечки» тұрғын үй кешені (Бөгенбай батыр көшесі, 30, 32);
  27. Сейфуллин көшесіндегі 10 нысан;
  28. Қосшығұлұлы көшесіндегі 10 нысан;
  29. Есіл өзенінің жағалауындағы 27 нысан;
  30. Мәңгілік ел даңғылы бойындағы тұрғын үйлердің сәндік жарығын өшіру;
  31. «Бәйтерек» монументі;
  32. «Астана Арена» стадионы (Тұран даңғылы, 48);
  33. «Алау» мұз сарайы (Қабанбай батыр даңғылы, 48);
  34. «Барыс Арена» көпфункционалды мұз сарайы (Тұран даңғылы, 57);
  35. «ҚазМұнайГаз» АҚ (Қабанбай батыр даңғылы, 36);
  36. Тәуелсіздік даңғылы, 48;
  37. Тәуелсіздік даңғылы, 50;
  38. Тәуелсіздік даңғылы, 52;
  39. Тәуелсіздік даңғылы, 54;
  40. «Қазақ елі» алаңы;
  41. Қазақстан Республикасының Ұлттық музейі;
  42. «Әзірет Сұлтан» мешіті;
  43. Тәуелсіздік сарайы;
  44. Бейбітшілік және келісім сарайы;
  45. Күләш Байсейітова атындағы Қазақ ұлттық өнер университеті;
  46. Достық үйі;
  47. Әл-Фараби атындағы Оқушылар сарайы;
  48. «Толқын» спорт кешені;
  49. Теміржолшылар тұрғын алабындағы дене шынықтыру-сауықтыру кешені;
  50. Кенесары көшесі бойындағы үйлер (42, 44, 46, 51, 52, 65, 69).

Айта кетейік, «Жер сағаты» – Дүниежүзілік жабайы табиғат қорының (WWF) бастамасымен өтетін халықаралық акция. Оның басты мақсаты – табиғи ресурстарды ұқыпты пайдалануға және экологиялық жауапкершілікті арттыруға қоғам назарын аудару. Жыл сайын бұл бастамаға әлемнің 180-нен астам еліндегі миллиондаған адам қатысады.

Іс-шараны «Қазақстанның экологиялық ұйымдары қауымдастығы» ЗТБ, ҚР Экология және табиғи ресурстар министрлігі, «Жасыл экономика және G-Global дамыту коалициясы» ЗТБ және Астана қаласының әкімдігі бірлесіп ұйымдастырды.

Ең оқылған:

Наверх