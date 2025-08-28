Еліміздің педагогтері ЖИ құралдарын қолдануды тегін меңгереді

Қазақстанда педагогтердің цифрлық құзыреттілігін арттыруға арналған жаңа оқыту бағдарламасы іске қосылды. Жоба жаңа оқу жылы қарсаңында ҚР Оқу-ағарту министрлігіне қарасты «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы мен ЮНЕСКО-ның бірлесуімен жүзеге асуда, деп хабарлайды BAQ.KZ Оқу-ағарту министрлігіне сілтеме жасап.
Бағдарлама халықаралық тәжірибеге негізделіп, қазақстандық білім беру жүйесіне бейімделген.
Оқыту барысында мұғалімдер:
- жасанды интеллект құралдарын тиімді әрі этикалық тұрғыдан дұрыс қолдануды;
- промпт жазу әдістерін;
- сабақ жоспарлау тәсілдерін;
- тестілер мен оқу материалдарын әзірлеуді;
- иллюстрациялар жасауды;
- оқу мазмұнын жетілдіру және оқушылардың қызығушылығын арттыру жолдарын меңгереді.
Жоба жасанды интеллектіні педагогтің орнын басатын емес, оның кәсіби қызметін жеңілдетіп, шығармашылыққа көбірек уақыт бөлуіне жағдай жасайтын құрал ретінде ұсынуды көздейді.
«Өрлеу» ұлттық орталығы ұйымдастырған оқуға мұғалімдер reg.orleu.edu.kz сайты арқылы тіркеліп, LMS платформасында тегін қатыса алады. Бір аптаның ішінде 100 мыңға жуық педагог оқудан өтіп, олардың жартысына жуығы сертификат алған.