Еліміздің 17 өңірінде "Халық әуені" жобасы өтеді

Жоба аясында концерттік ұйымдар мен шығармашылық ұжымдар Қазақстанның 17 өңірін аралайды. Әр ұжым үш аудан орталығы мен моноқалада өнер көрсетеді. Жалпы тур аясында көрерменге 51 концерттік бағдарлама тегін ұсынылады. Концерттер жанды дауыста өтіп, бірқатары ашық аспан астындағы алаңдарда ұйымдастырылады.
Бағдарламаға елімізде және халықаралық сахналарда өнер көрсетіп жүрген танымал әртістер, шығармашылық ұжымдар мен орындаушылар қатысады. Көрермен ұлттық музыкалық мұрамен қатар, заманауи концерттік қойылымдарды тамашалай алады.
"Халық әуені" жобасы ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінің бастамасымен "Қазақстан Халық Банкі" АҚ-ның демеушілік қолдауымен алғаш рет ұйымдастырылып отыр.