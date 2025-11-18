Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Еліміздің 10 өңірінде инфляция баяулады

Бүгiн, 19:05
81
Бөлісу:
gov.kz
Фото: gov.kz

Қазақстанда жылдық инфляция қазан айында 12,6%-ға дейін төмендеді, ал қыркүйекте ол 12,9% болған еді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Ұлттық банктің дерегінше, баға өсімінің баяулауы 10 өңірде байқалды, ал 6 өңірде инфляцияның жеделдеуі тіркелген, тағы 4 өңірде көрсеткіш өзгеріссіз қалды.

Азық-түлік тауарларының бағасы жылдық есепте 13,5%-ға өсті (қыркүйекте – 12,7%). Ең жоғары өсім Ұлытау облысында – 16,7%, ең төмені – Алматыда (10,4%). Бұл санаттағы бағаның жылдық өсімі 11% болды (қыркүйекте – 10,8%). Ең жоғары көрсеткіш Ақтөбе облысында – 14%, ең төмені – Алматыда (8,5%).

Ақылы қызметтер саласындағы инфляция айтарлықтай баяулап, жылдық мәнде 12,9%-ға дейін төмендеді (өткен айда – 15,3%). Қызметтердің ең төмен өсімі Қызылорда облысында тіркелді (8,6%).

Қазан айында еліміздегі айлық инфляция 0,5% болды.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
«ҚазСуШар» мекемесіндегі жанжал: Көкарал бөгетін бекіту кезінде 188 млн теңге жымқырылған
Келесі жаңалық
Президент қаза тапқан фельдшерді «Ерлігі үшін» медалімен марапаттады
Өзгелердің жаңалығы