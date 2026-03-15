Еліміздегі ең қарт әже референдумда дауыс берді
116 жастағы әже референдумда өз таңдауын жасады.
Еліміздегі ең қарт әже референдумда дауыс берді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Ұлытау облысында республикалық референдум барысында ел болашағына бейжай қарамайтын аға буын өкілдері де азаматтық белсенділік танытуда. Соның жарқын үлгісін Жаңаарқа ауданының тұрғыны, 116 жастағы Түймегүл Темірбаева көрсетті.
Қызылжар кентінде тұратын кейуана референдумда дауыс беріп, өзінің азаматтық таңдауын жасады. Қарт адамның жасы мен денсаулық жағдайын ескере отырып, учаскелік референдум комиссиясының мүшелері арнайы дауыс беру жәшігін оның үйіне апарды.
Ұлытау облысы Жаңаарқа ауданы, Қызылжар кентінің тұрғыны Түймегүл Темірбаева 1910 жылы дүниеге келген. Биыл қаңтар айында ол 116 жасқа толып, Қазақстандағы ең қарт тұрғын атанды.
Өмірін отбасына арнаған Түймегүл әженің айтуынша, ұзақ өмір сүрудің басты сыры – еңбекқорлық пен жақын адамдарға деген сүйіспеншілік. Бүгінде әженің 15 немересі және 25 шөбересі бар. Ол өмір бойы отбасының тірегі болып, балалар мен немерелеріне үлгі көрсетіп келеді.
Туыстарының айтуынша, Түймегүл әже денсаулығына ешқашан шағым айтпаған, әрдайым белсенді болып, отбасы мүшелерімен бірге түрлі отбасылық іс-шараларға қатысып отырады.
Осылайша ғасырдан асқан ұлытаулық маңызды саяси науқаннан шет қалмай, ел тағдырына қатысты шешім қабылдауға өз үлесін қосты.
Айта кетейік, Ұлытау облысында республикалық референдумға тұрғындардың қатысуы белсенді түрде жалғасуда.
