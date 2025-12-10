Елімізде Жаңа жыл қарсаңында қосымша пойыздар жүреді

Қазақстанда Жаңа жыл мерекесі қарсаңында және мереке күндері қосымша пойыздар іске қосылады, деп хабарлайды BAQ.KZ "Жолаушылар тасымалы" АҚ баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Қосымша құрамдар шамамен 23 мыңға жуық жолаушыны тасымалдауға мүмкіндік береді. Қосымша рейстер мына бағыттар бойынша ұйымдастырылады:
№201/202 "Алматы-2 – Астана-1"Алматыдан жөнелту күндері: 20, 22, 24, 26, 28, 30 желтоқсан және 2026 жылғы 2, 4 қаңтар.Астанадан жөнелту күндері: 21, 23, 25, 27, 29, 31 желтоқсан, сондай-ақ 2026 жылғы 3 және 5 қаңтар.
№203/204 "Астана (Нұрлы жол) – Шымкент"Астанадан жөнелту: 20, 23, 26, 29 желтоқсан және 2026 жылғы 2 қаңтар.Шымкенттен жөнелту: 22, 25, 28, 30 желтоқсан және 2026 жылғы 4 қаңтар.
№257/258 "Ақтөбе – Астана (Нұрлы жол)"Ақтөбеден жөнелту: 20, 23, 26, 29 желтоқсан және 2026 жылғы 2 қаңтар.Астанадан жөнелту: 22, 24, 28, 30 желтоқсан және 2026 жылғы 4 қаңтар.Пойыз құрамына стандартты купе және плацкарт вагондары қосылады.
Сонымен қатар, сұраныс жоғары бағыттардағы қолданыстағы пойыздарға қосымша вагондар тіркеліп, 30 мыңнан астам қосымша орын ұсынылады.
Компания жолаушыларға сапарларын алдын ала жоспарлап, билеттерді ертерек сатып алуға кеңес береді, себебі Жаңа жыл кезеңіне сұраныс дәстүрлі түрде жоғары болады.
Егер билет сатып алу кезінде бос орындар көрсетілмесе, жолаушылар тегін "Күту парағы" қызметін пайдалана алады, – деп мәлімдеді мекеме.