Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Елімізде доллар мен еуро бағасы өсті

Бүгiн, 22:49
114
Бөлісу:
depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Қазақстан қор биржасындағы (KASE) күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша АҚШ долларының бағамы өсті, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Сауда нәтижесінде доллардың орташа бағамы 3,54 теңгеге қымбаттап, 517,66 теңге болды.

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми бағамы — 513,55 теңге.

Kurs.kz мәліметінше, Алматы қаласындағы ақша айырбастау пункттерінде доллар орта есеппен 517,84 теңгеден сатып алынып, 519,76 теңгеден сатылып жатыр. Еуро бағамы 605,01–609,70 теңге, ал рубль 6,38–6,51 теңге аралығында саудаланып жатыр.

Ал Астанадағы айырбастау орындарында:

доллар 514,63 теңгеден сатып алынып, 521,63 теңгеден сатылып жатыр;

еуро 600,72–610,73 теңге аралығында;

рубль 6,35–6,50 теңге шамасында айырбасталып жатыр.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Қазақстан Миланда өтетін қысқы олимпиадаға тағы 12 лицензия жеңіп алды
Келесі жаңалық
Қазақстанда өмір сүру ұзақтығы қанша жас деп белгіленді
Өзгелердің жаңалығы