Елімізде алимент енді арнайы шотқа аударылады
Бұл өзгеріс алимент қаражатын қорғауға және оның тек бала мен еңбекке қабілетсіз адамдардың қажеттіліктеріне жұмсалуын қамтамасыз етуге бағытталған.
24 Шілде 2026, 03:03
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24 Шілде 2026, 03:0324 Шілде 2026, 03:03
77Фото: pixabay
Бұл өзгеріс алимент қаражатын қорғауға және оның тек бала мен еңбекке қабілетсіз адамдардың қажеттіліктеріне жұмсалуын қамтамасыз етуге бағытталған.
Арнайы шоттағы қаражатқа тыйым салынбайды және басқа берешектер бойынша өндіріп алу қолданылмайды.
Арнайы шот ашылмаған жағдайда борышкердің алимент төлеу міндеті сақталады. Бірақ шот деректемелері ұсынылғанға дейін өндірілген қаражат аударылмайды.
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