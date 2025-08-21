Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Елімізде алаяқтықтың жаңа түрі пайда болды

Бүгiн, 02:52
151
Ұлттық банк қазақстандықтарға онлайн-сервистер мен мобильді қосымшаларды қолданғанда жеке деректерін қорғауға шақырды. Банктің мәліметінше, қаскөйлер логин, пароль, банк картасының деректемелерін ұрлау үшін фишинг, қауіпті сілтеме, жалған сайттар мен QR-код сияқты әртүрлі әдістерге барады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Қаскөйлердің негізгі әрекеттері

  • Дербес деректерді ұрлау үшін адамдарды ұтыс ойыны, конкурс немесе сауалнамаға қатысуға шақыру;
  • Ұрланған фото, бейне, аудио жазбаларды жалған аккаунттар ашу үшін пайдалану;
  • Қазақстан Ұлттық Банкі, құқық қорғау органдары немесе коммуналдық қызметтер қызметкері ретінде өзін таныстыру.

Азаматтарға ұсыныстар

  • Банк картасының деректемесі мен құпиясөзді ешкімге бермеу;
  • Интернетте жеке және қаржыға қатысты ақпаратты жарияламау;
  • Әлеуметтік желі мен мессенджерде құпиялылық параметрін тексеру, күрделі құпиясөздер мен қос факторлы аутентификацияны пайдалану;
  • Күдікті сілтемелерге өтпеу және банктен келген SMS-кодты үшінші тұлғаға хабарламау.

Егер дербес деректеріңіздің заңсыз пайдаланылғанын анықтасаңыз, Ақпараттық қауіпсіздік комитетіне немесе құқық қорғау органдарына хабарласу керек. Консультация алу үшін Ұлттық Банк 1477 қысқа нөмірі арқылы байланысуға болады.

