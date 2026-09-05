Елімізде 7400 адам көлік жүргізу құқығынан айырылды
Эпилепсиямен ауыратын, екі көзі дұрыс көрмейтін немесе психикалық ауруы бар, сондай-ақ есірткі сынды заттарды қолданатындарға көлік басқаруға тыйым салынады.
5 Қыркүйек 2026, 18:48
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5 Қыркүйек 2026, 18:485 Қыркүйек 2026, 18:48
73Фото: gov/kz
Осы шектеулерге байланысты полиция 13 мыңнан астам істі сотқа жіберді. Заңды күшіне енген сот шешімдерінің негізінде 7 400 жүргізуші куәлігі жарамсыз деп танылды.
Енді олар көлік жүргізе алмайды. Эпилепсиямен ауыратын, екі көзі дұрыс көрмейтін немесе психикалық ауруы бар, сондай-ақ есірткі сынды заттарды қолданатындарға көлік басқаруға тыйым салынады. Көлік жүргізуге мүмкіндік бермейтін медициналық қарсы көрсетілімдер тізімі Денсаулық сақтау министрлігінің бұйрығымен бекітілген.
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