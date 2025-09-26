Елена Зеленская Мелания Трампқа Путинге жазған хаты үшін алғыс айтты

Украина мен АҚШ-тың бірінші ханымдары Елена Зеленская мен Мелания Трамп Нью-Йоркте өткен кездесуде соғыстан зардап шеккен балалардың құқықтары мен қорғалуын талқылады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл туралы бейсенбі, 25 қыркүйекте Украина президентінің әйелі Владимир Зеленский өзінің Telegram-каналында жазды.
Мен АҚШ-тың бірінші ханымы Мелания Трамппен кездестім. Біз ортақ құндылықтарымызды, ең алдымен балаларды қорғау және олардың бақытты балалық шаққа деген құқықтарын талқыладық, - деді ол.
Зеленская Мелания Трампқа Украинаны қолдағаны, әсіресе балаларға көңіл бөлгені, соның ішінде Ресей лидері Владимир Путинге жазған хаты үшін алғыс айтты.
Мен оның осы тақырыпқа, сондай-ақ бүкіл әлемдегі балалардың әл-ауқатына деген ашықтығын шынымен бағалаймын. Мен адал дипломатияның күшіне - адамгершілікке, эмпатияға және шындықты жақсы жаққа өзгерту қабілетіне шын жүректен сенетінімді қайталаудан жалықпаймын, - деді ол.
Зеленская бірлескен күш-жігер арқылы барлық мұқтаж балаға көмектесе алатынына сенім білдірді.
Мен Мелания Трампқа бүгінгі кездесуі үшін шын жүректен алғыс айтамын және әлемдегі ең қымбат нәрсе – біздің балаларымызды қорғау үшін одан әрі ынтымақтастық болады деп үміттенемін. Бүгінде оларды қорғау тек ортақ іс емес, сонымен бірге біздің болашақтағы ортақ жауапкершілігіміз болып табылады, - деді ол.
Естеріңізге сала кетейік, АҚШ-тың бірінші ханымы бұған дейін жеке хатында Путинді балалар мен болашақ ұрпақты қорғауға шақырған болатын. Трамп бұл хатты Ресей президентіне Аляска саммиті кезінде жеткізді.
Трамптың әйелінің Путинге жазған хаты жарияланды.
Хатта Мелания Трамп "әр бала махаббатты, мүмкіндікті және қауіп-қатерден аулақ болуды армандайтынын" жазды және "барлығы үшін абырой әлемін құру" көшбасшыларының жауапкершілігін атап өтті.