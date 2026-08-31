Елена Рыбакина WTA-ның live-рейтингінде бірінші орынға көтерілді

WTA-ның ресми рейтингінде Соболенко бірінші орында қалып отыр, ал Рыбакина әлемнің екінші ракеткасы саналады.

31 Тамыз 2026, 01:30
АВТОР
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instagram.com/lenarybakina 31 Тамыз 2026, 01:30
31 Тамыз 2026, 01:30
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Фото: instagram.com/lenarybakina

Қазақстандық теннисші Елена Рыбакина WTA-ның нақты уақыттағы live-рейтингінде әлемнің бірінші ракеткасы атанды. Қазіргі есеп бойынша оның еншісінде 7 911 ұпай бар.

Екінші орынға түскен Беларусь өкілі Арина Соболенконың еншісінде 6 585 ұпай. Үздік үштікті 6 495 ұпаймен америкалық Джессика Пегула түйіндейді.

Live-рейтинг турнирлер барысында ұпайлардың өзгеруін нақты уақыт режимінде есептейтіндіктен, бұл әзірге ресми әлемдік рейтинг емес.

WTA-ның ресми рейтингінде Соболенко бірінші орында қалып отыр, ал Рыбакина әлемнің екінші ракеткасы саналады.

US Open қорытындысы рейтингтегі жағдайға тікелей әсер етеді: Рыбакина турнирде 230 ұпайын, ал былтырғы чемпион Соболенко 1 990 ұпайын қорғауы керек.

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