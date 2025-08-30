Елена Рыбакина US Open турнирінің төртінші кезеңіне жолдама алды

Қазақстандық теннисші Елена Рыбакина АҚШ ашық чемпионаты – 2025 турнирінің төртінші кезеңіне шықты, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қазақстан теннис федерациясы таратқан дерекке сәйкес, үшінші айналымда Рыбакина 2021 жылғы US Open чемпионы, WTA рейтингінде 36-орында тұрған Ұлыбритания өкілі Эмма Радукануды 6:1, 6:2 есебімен айқын жеңді.
Ширек финалға шығу үшін Елена Рыбакина Чехия спортшысы Маркета Вондроушовамен кездеседі.
Осылайша, Рыбакина Қазақстан атынан өнер көрсеткен алғашқы теннисші ретінде төрт «Үлкен дулыға» турнирінің барлығында да жеке сын бойынша төртінші кезеңге шықты. Australian Open жарысындағы үздік нәтижесі — финал (2023), «Ролан Гаррос» — ¼ финал (2021, 2024), Уимблдон — чемпиондық атақ (2022).
Мен өз ойыныма көңілім толды. Эммаға қарсы ойнау қашан да оңай емес. Кейде есеп оны көрсетпейді, бірақ ол өте мықты қарсылас. Бүгінгі көрсеткен ойыныма разымын, келесі матчты асыға күтемін. Соңғы жылдары US Open мен үшін сәтсіз өтетін. Биыл бәрі өзгереді деп сенемін. Әрі қарай өтіп жатқаныма қуаныштымын, мүмкіндігінше алға жылжуды қалаймын. Барлықтарыңызға қолдауларыңыз үшін үлкен рақмет, — деді Рыбакина матчтан кейінгі алаңдағы сұхбатында.