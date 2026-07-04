Елена Рыбакина Уимблдон-2026 турнирінің үшінші айналымында жеңіліс тапты
Қазақстандық теннисші бельгиялық Элизе Мертенске есе жіберіп, турнирді мерзімінен бұрын аяқтады.
Бүгiн 2026, 19:24
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