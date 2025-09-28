Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Елена Рыбакина Бейжің турнирінен күтпеген жерден шығып қалды

Бүгiн, 16:20
Қазақстан теннис федерациясы
Фото: Қазақстан теннис федерациясы

Қазақстандық теннисші Елена Рыбакина, қазір әлемдік рейтингте 10-орында тұрған спортшы, Бейжіңде өтіп жатқан беделді WTA-1000 турнирінің үшінші айналымында жарыс жолын аяқтады, деп хабарлайды BAQ.KZ Sports24.kz-ке сілтеме жасап.

Қиын өткен кездесуде ол әлемдік рейтингтің 66-сатысында тұрған неміс спортшысы Ева Лиске 3:6, 6:1, 4:6 есебімен жол берді.

Екінші сетте Рыбакина сенімді ойнап, есепті теңестіргенімен, шешуші партияда қарсыласы ойын тізгінін өз қолына алып, жеңісті жұлып әкетті.

Бейжің. Хард. 3-ші айналым
Елена Рыбакина (Қазақстан, №10) – Ева Лис (Германия, №66) – 3:6, 6:1, 4:6.

Енді Ева Лис 1/8 финалда америкалық Маккартни Кесслер мен чехиялық Барбора Крейчикова арасындағы кездесудің жеңімпазымен ойнайды.

