Электронды төлемдерде биометрияны қолдану: Ұлттық банк ережелерді жаңартуда

Қазақстан Ұлттық Банкі электрондық банк және төлем қызметтерін көрсету ережелерін өзгертетін шешім жобасын әзірледі, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының кейбір қаулыларына төлемдер және төлем қызметтері мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының қаулысының жобасы Ашық нормативтік-құқықтық актілер порталында жарияланды.
Жоғары аталғандай, негізгі мақсат — онлайн-төлемдерді қауіпсіз әрі ыңғайлы ету.
Жоба келесілерді ұсынады:
адамдардың мүгедектік қажеттіліктерін ескере отырып, операцияларды банк арқылы растау үшін биометрияны қолдану;
электронды ақшаның иелерін жеңілдетілген түрде сәйкестендіруді жою;
жеке деректерді қорғау және электрондық қызметтердің қауіпсіздігі талаптарын нақтылау;
ашық банкинг жүйесі арқылы төлемдердің үшінші тарап жеткізушілерінің жұмыс ережелерін бекіту, банктермен өзара әрекеттесуді түсінікті және ашық ету.
Жобада электрондық ақша иесін оңайлатылған сәйкестендіруді алып тастау, мүгедектігі бар адамдардың мүдделерін ескере отырып, банктердің электрондық банк қызметтерін көрсетуі кезінде сәйкестендіру деректерімен алмасу орталығы арқылы биометриялық аутентификацияны қолдануды бекіту көзделеді. Дербес деректерді қорғауға және электрондық қызметтердің қауіпсіздігіне қойылатын талаптар нақтыланады. Ұлттық Банктің ашық банкинг жүйесі арқылы төлем қызметтерін бөгде жеткізушілердің электрондық банк қызметтерін көрсету тәртібін бекіту ашық банкинг жүйесінің қатысушылары мен операторы арасындағы өзара іс-қимылдың құқықтық айқындылығын қамтамасыз етеді, - деп жазылған құжатта.
Ұлттық банктің мәліметінше, құжатты қабылдау банктерде биометрияны дамытып, ашық банкинг жұмысын жақсартып, электрондық төлемдерге сенімділікті арттыруға көмектеседі.
Жобаны жария талқылау 2026 жылдың 20 ақпанына дейін жалғасады.
Еске салайық, бұған дейін Ұлттық банк қазақстандықтар банкаралық аударымды телефон нөмірі арқылы жібере алатынын хабарлады.