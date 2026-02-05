Енді ақша жіберу үшін тек телефон нөмірі жеткілікті

Ұлттық банк жаңа банкаралық мобильді төлемдер жүйесінің жұмыс ережесін әзірледі. Бұл жүйе қазақстандықтарға әртүрлі банктер арасында телефон нөмірі арқылы ақша аударуға және бірегей банкаралық QR-код арқылы сатып алуларды төлеуге мүмкіндік береді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
«Банкаралық мобильді төлемдер жүйесінің жұмыс істеу қағидаларын бекіту туралы» жоба Ашық нормативтік-құқықтық актілер порталында жарияланды.
Осыған қатысты қоғамдық талқылау 2026 жылғы 19 ақпанға дейін жалғасады.
Құжат жүйенің жұмыс істеу тәртібін егжей-тегжейлі сипаттайды. Қатысушы банктерге қойылатын талаптарды, олардың арасындағы ақпарат алмасу ережелерін, сондай-ақ телефон нөмірі арқылы банкаралық аударымдар мен QR-код арқылы төлемдер кезінде өзара әрекеттесу механизмдерін белгілейді. Бұл барлық қатысушылар үшін біртекті жұмыс стандарттары мен техникалық үйлесімділікті қамтамасыз етуге арналған.
Жоба «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қаржы нарығын реттеу мен дамыту, байланыс және банкроттық мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңын іске асыруға Банкаралық мобильді төлемдер жүйесінің жұмыс істеу тәртібін нормативтік бекіту мақсатында әзірленді.
Жүйе қалай жұмыс істейді?
Банкаралық мобильді төлемдер жүйесі – бұл Ұлттық банк платформасы. Оның көмегімен клиенттер әртүрлі банктер арасында нақты уақыт режимінде аударымдар мен төлемдер жасай алады.
Жүйенің негізгі ерекшелігі – қарапайым реквизиттерді пайдалану: ұзын банк шоттарын енгізудің орнына жеткілікті түрде тек аударымды алушының телефон нөмірін білу немесе QR-кодты сканерлеу. Қызметтерді тікелей клиенттерге екінші деңгейлі банктер өз мобильді қосымшалары арқылы көрсетеді.
Жобада жүйеде көрсетілетін сервистерді, төлемдер мен ақша аударымдарын жүргізу және жүйеге қосылу тәртібін айқындайтын банкаралық мобильді төлемдер жүйесінің жұмыс істеу қағидалары бекітіледі, - дейді НҚА баспасөз қызметі.
Азаматтар үшін не өзгереді?
Қарапайым қолданушылар үшін жүйе ақша аударымдарын едәуір жеңілдетеді. Клиенттер тек аударым алушының телефон нөмірін біле отырып, басқа банктерге ақша жібере алады, IBAN немесе басқа банктік реквизиттерді енгізудің қажеті жоқ.
Кәсіпкерлер үшін жаңалық бірнеше POS-терминал немесе әртүрлі банктердің QR-кодтарын орнату қажеттілігін жояды. Бір банкаралық QR-код арқылы кез келген банктің клиентінен төлем қабылдауға болады. Бұл шығындарды азайтып, әсіресе шағын және орта бизнес үшін қолма-қол емес төлемдерді қабылдауды жеңілдетеді.