Ел өңірлерінде мемлекеттік жобалар мен жетістіктер LED-экрандарда көрсетіле бастады

Елімізде атқарылып жатқан жұмыстар мен мемлекеттік деңгейдегі негізгі жетістіктерді халыққа көрнекі түрде жеткізу тәжірибесі кеңінен қолданылып келеді. Қалалар мен елді мекендерде орнатылған LED-экрандар мен сыртқы жарнама алаңдарында әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштері, жүзеге асқан жобалар мен маңызды нәтижелер көрсетіліп, тұрғындарға елде болып жатқан өзгерістер туралы ашық ақпарат ұсынылуда, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Жыл қорытындысы бойынша еліміздің бірқатар өңірінде «2025 жыл. Сандық көрсеткіштер» тақырыбындағы ақпараттар жарияланып, инфрақұрылым, әлеуметтік сала, экономика және өңірлік даму бағыттарындағы негізгі жетістіктер халық назарына ұсынылды. Визуалды материалдар ел аумағында жүзеге асқан бастамалар мен қабылданған шешімдердің нәтижесін кең аудиторияға қолжетімді етуді мақсат етеді.
Астана қаласында LED-экрандар тұрғындар көп шоғырланатын негізгі нүктелерде – Сарайшық көшесі, Қабанбай батыр және Тұран даңғылдары бойында, сондай-ақ «Хан Шатыр» сауда-ойын-сауық орталығы маңында орналастырылған. Ресми деректерге сәйкес, экрандардағы ақпарат тәулігіне 480 ретке дейін көрсетіліп, қала тұрғындары мен қонақтарына ел дамуының негізгі көрсеткіштерімен күнделікті танысуға мүмкіндік береді.
Осындай ақпараттық формат Алматы облысында да іске асырылды. Есік, Шелек, Шонжы, Бақанас, Теміржол және Талғар елді мекендерінде орнатылған LED-экрандарда 2025 жылғы оң нәтижелер тәулік бойы үздіксіз көрсетіліп, бірнеше елді мекенді бір мезетте қамтуға жол ашылды.
Бұл не үшін маңызды?
Мұндай визуалды ақпараттандыру форматы елде атқарылып жатқан жұмыстарды ресми құжаттар мен шектеулі ақпарат арналары арқылы ғана емес, күнделікті қоғамдық кеңістікте көрсетуге мүмкіндік береді. Тұрғындар мемлекеттік бағдарламалардың іске асу барысын, жаңа нысандардың салынуын, инфрақұрылымдық өзгерістер мен әлеуметтік жобалардың нәтижесін арнайы жиындарға қатыспай-ақ көре алады.
Бұл тәсіл халықтың ақпаратқа қолжетімділігін арттырып, ел дамуының нақты көрсеткіштерін ашық түрде ұсынуға бағытталған. Сонымен қатар, азаматтар бюджет қаржысының қалай пайдаланылып жатқанын және жүзеге асқан жобалардың өмір сапасына әсерін визуалды түрде бағалай алады.
Жалпы алғанда, LED-экрандар арқылы ұсынылатын мұндай ақпарат елдегі өзгерістер мен жетістіктерді халыққа түсінікті әрі қолжетімді форматта жеткізуге мүмкіндік беріп, қоғамның ақпараттану деңгейін арттыруға ықпал етеді.