Екінші АЭС-тің қайда салынатыны белгілі болды

Елімізде екінші АЭС Алматы облысының Жамбыл ауданында салынуы мүмкін. Атом энергиясы жөніндегі агенттіктің төрағасы Алмасадам Сәтқалиев Мәжіліс кулуарында осылай мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Алматы облысындағы Жамбыл ауданында екі атом электр станциясы (АЭС) құрылуы мүмкін. Бірінші АЭС-тің ықтимал орны ретінде Үлкен ауылы аталды, ал екінші станцияның нақты орны әлі анықталмаған.
АЭС құрылысы үшін келесі орын ретінде Алматы облысындағы Жамбыл ауданы таңдалды. Бұл дегеніміз, екінші станция да еліміздің оңтүстігінде орналасады. Оңтүстік өңірінің электр энергиясына сұранысы жоғары екені белгілі. Қазіргі таңда бұл аймаққа электр энергиясы “Солтүстік–Оңтүстік” транзиті арқылы жеткізіледі. Біз процестің барлық қатысушыcымен келіссөздер жүргізіп жатырмыз, – деді Алмасадам Сәтқалиев.