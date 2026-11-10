eGov Mobile қосымшасындағы әл-ауқатты бағалау калькуляторы қалай жұмыс істейді?
ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі eGov Mobile мобильді қосымшасындағы «Әл-ауқатты бағалау калькуляторы» сервисінің жұмысына қатысты түсініктеме береді.
Оның көмегімен жәрдемақы алушылар өз отбасының әлеуметтік жағдайына алдын ала баға беріп, есептеу кезінде қандай мәліметтер ескерілетінін өз бетінше көре алады.
Калькулятор тек жәрдемақы алушыларға қолжетімді. Сервис қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде жұмыс істейді. Оны бірнеше рет пайдалануға болады. Мысалы, енгізілген мәліметтерді тексеру немесе есептеуді қайта жүргізу үшін қолданылады.
Қосымшаға авторизациядан өткеннен кейін кейбір мәліметтер мемлекеттік дерекқорлардан автоматты түрде жүктеледі. Олардың қатарында пайдаланушының жынысы мен жасы, атына тіркелген жеңіл және коммерциялық көлік құралдары, ауыл шаруашылығы техникасы, жылжымайтын мүлік, жер учаскелері, сондай-ақ кәсіпкерлік қызметке қатысуы туралы ақпарат бар. Бұл деректерді қайта енгізудің қажеті жоқ, тек олардың өзектілігін тексеру жеткілікті.
Ал қалған мәліметтерді азамат өзі толтырады. Атап айтқанда, өзімен бірге тұратын отбасы мүшелері, олардың жұмыспен қамтылуы, мүгедектігі немесе созылмалы ауруларының болуы, несиелері мен мүлкі туралы ақпаратты көрсету қажет. Тұрғын үй, автокөліктер мен жер учаскелері отбасының әр мүшесі бойынша жеке енгізіледі. Ал отбасының сыйақылар мен үстемеақыларды қоса алғандағы орташа айлық табысы бір жалпы сомамен көрсетіледі, - деп хабарлады Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің баспасөз қызметі.
Министрліктің мәліметінше, есептеу нәтижесі енгізілген мәліметтердің толықтығы мен дұрыстығына тікелей байланысты. Егер отбасы мүшелерінің бірі көрсетілмесе немесе табысы мен мүлкі туралы ақпарат енгізілмесе, алдын ала бағалау нақты жағдайға сәйкес келмеуі мүмкін. Сондықтан есептеуді бастамас бұрын отбасы құрамын және енгізілген барлық мәліметті мұқият тексеру маңызды.
Егер калькуляторда, мысалы, сатылып кеткен автокөлік немесе өзектілігін жоғалтқан басқа мүлік көрсетілсе, мәліметтерді сервистің өзінде түзетуге болады. Алайда мұндай өзгерістер тек алдын ала есептеу үшін пайдаланылады және мемлекеттік дерекқорлардағы ресми ақпаратқа әсер етпейді. Ресми мәліметтерге түзету енгізу үшін eGov.kz порталы немесе eGov Mobile қосымшасы арқылы уәкілетті органға не тұрғылықты жері бойынша Халықты әлеуметтік қорғау саласындағы реттеу және бақылау комитетінің аумақтық департаментіне жүгіну қажет, - делінген хабарламада.
Сондай-ақ, ведомство өкілдері әлеуметтік желілерде таралған әл-ауқатты бағалау калькуляторларын пайдаланбауға кеңес береді. Олар ресми сервистер қатарына жатпайды және ондағы ақпарат шынайы болмауы мүмкін. Дұрыс нәтиже алу үшін тек eGov Mobile қосымшасындағы ресми «Әл-ауқат калькуляторын» пайдаланған жөн.
Есептеу аяқталғаннан кейін пайдаланушы алдын ала нәтижемен танысып, оған келісетінін немесе келіспейтінін білдіре алады. Сонымен қатар қосымшада калькулятор жұмысына бес балдық шкала бойынша баға беріп, еркін форматта пікір қалдыру мүмкіндігі қарастырылған. Бұл азаматтардың пікірін ескеріп, сервистің сапасын арттыруға ықпал етеді.
Осы тұста алдын ала есептеу мен жәрдемақы тағайындау туралы ресми шешімнің аражігін ажырата білу маңызды. Калькулятор тек ақпараттық-анықтамалық сипатқа ие. Онда көрсетілген нәтиже жәрдемақының тағайындалатынын, мөлшері өзгеретінін немесе төлемнің тоқтатылатынын білдірмейді.
Нәтижеге келісу немесе келіспеу, сервиске баға беру және пікір қалдыру жәрдемақыны тағайындауға, оның мөлшеріне немесе төлемнің жалғасуына ешқандай әсер етпейді. Калькуляторды пайдалану жәрдемақыдан бас тарту туралы өтініш болып саналмайды және төлемді тоқтатуға немесе уақытша тоқтата тұруға негіз бола алмайды.
Осылайша, калькулятор отбасының әл-ауқатына алдын ала баға беруге, бастапқы мәліметтерді тексеруге және қажет болған жағдайда есептеуді қайта жүргізуге мүмкіндік береді. Бұл ретте әлеуметтік қолдау шараларын тағайындаудың заңнамада белгіленген тәртібі өзгеріссіз қалады.
Айта кетейік, бұған дейін отбасының цифрлық картасы қалай жұмыс істейтіні хабарланды.
Сондай-ақ, отбасының әл-ауқатына қатысты цифрлық отбасы картасындағы C, D және E санаттары нені білдіретіні айтылды.
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