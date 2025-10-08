Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Егер алаяқ сіздің атыңызға несие алса не істеу керек?

Бүгiн, 07:06
158
Бөлісу:
pixabay.com
Фото: pixabay.com

Егер алаяқтар сіздің атыңызға кредит рәсімдеген болса банкпен немесе МҚҰ-мен байланысыңыз. Кредиттің алаяқтық екенін хабарлаңыз. Карталарды, шоттарды немесе қосымшаға қолжетімділікті блоктауды сұраңыз және өтінішіңізді тіркеңіз.

BAQ.KZ бұл жөнінде turkystan.kz-ке сілтеме жасап хабарлайды.

Полицияға арыз беріңіз — жеке барып немесе eGov / eOtinish арқылы онлайн.

Арызда күнін, сомасын, банк/МҚҰ атауын көрсетіңіз; скриншоттар, алаяқтардың нөмірлері, хабарламалар, есеп-шот үзінділерін қоса беріңіз.

Процессуалдық құжаттар алыңыз: зардап шеккен деп тану туралы қаулы (71-бап ҚР ҚПК) және шара қолдану туралы ұсыныс (200-бап ҚР ҚПК) — банкке жолданып, алаяқтық кредит бойынша пайыздарды немесе айыппұлдарды тоқтатуға мүмкіндік береді.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Қытайда әлемдегі алғашқы су асты деректер орталығы ашылды
Келесі жаңалық
Қазақстан азық-түлік бағасын қалай ұстап тұр?
Өзгелердің жаңалығы