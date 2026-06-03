Эбола қызбасы: Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті туристерге ескерту жасады
Санэпидемиологтар қазақстандықтарға Африкаға бармауға кеңес берді.
ҚР ДСМ Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті эбола қызбасының елге әкелуінің алдын алу бойынша туристерге арналған ұсыным жариялады.
Эбола қызбасы - негізінен Африка елдерінде тіркелетін, ағымы ауыр, аса қауіпті вирустық ауру. Инфекция көзі – жұқтырған жануарлар мен науқас адам. Жұқтыру қанмен, биологиялық сұйықтықтармен және ластанған заттармен байланыс кезінде болады. Инкубациялық кезеңі 2 күннен 21 күнге дейін созылады. Негізгі белгілері: жоғары дене қызуы, әлсіздік, бас және бұлшықет ауыруы, құсу, диарея, бөртпе және қан кетулер, - деді Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің баспасөз қызметі.
Эндемиялық елдерге шығатын азаматтарға арналған ұсынымдар:
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Эбола қызбасы тіркелген Африка елдеріне, әсіресе балалармен бірге барудан бас тарту;
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Жабайы жануарлармен (приматтармен, жарқанаттармен) және инфекциялық ауру белгілері бар адамдармен байланыстан аулақ болу;
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Жабайы жануарлар сатылатын базарларға бармау, тек қауіпсіз су мен термиялық өңдеуден өткен тағамдарды пайдалану, жеке профилактика және гигиена шараларын сақтау;
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Елге оралғаннан кейін 21 күн ішінде дене қызуының көтерілуі, бас ауруы, бөртпе, құсу, диарея және басқа да белгілер пайда болған жағдайда — дереу медициналық көмекке жүгініп, шетелде болғаны туралы хабарлау.
Еске салайық, бұған дейін ҚР СІМ эбола өршіген Африкада қанша қазақстандық жүр деген сұраққа жауап берді.
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