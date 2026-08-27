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Эбола өршіп барады: ДДCҰ індетпен күреске 30 млн доллар жетіспейтінін мәлімдеді

Конгода індетпен күреске қажетті қаржы тапшы болып отыр.

27 Тамыз 2026, 14:57
АВТОР
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istockphoto.com 27 Тамыз 2026, 14:57
27 Тамыз 2026, 14:57
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Фото: istockphoto.com
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы Конго Демократиялық Республикасында Эбола вирусының таралуы әлі де белсенді екенін ескертті. Көршілес Угандада індетпен күресте оң нәтиже болғанымен, Конгода зардап шеккен аймақтарға қорғаныс құралдары мен медициналық жабдықтарды жеткізуге 30 млн доллар жетіспейді.
 
Reuters таратқан мәліметке сәйкес, Угандада Эболаның жаңа штамының өршуі аяқталған. Ал Конгода, керісінше, вирус жұқтырғандар мен қайтыс болғандар саны артып келеді.

Конго Демократиялық Республикасы үкіметінің соңғы мәліметіне сәйкес, 5 600-ден астам адам вирус жұқтырған, 2 700-ден астам адам қайтыс болған.

Вирустың таралуы әлі де өте белсенді. Біз оның таралу қарқынын бәсеңдеттік, бірақ әзірге жағдайды түбегейлі өзгерте алмадық, – деді ДДҰ-ның Африка өңіріндегі төтенше жағдайларға дайындық мәселелері жөніндегі директоры Мари Розелин Белизер.

Оның айтуынша, вирус тез таралып жатқанына қарамастан, Эболаның жаңа штамына жүргізілген талдаулар мутация белгілерін анықтамаған. Алайда қаржының айтарлықтай жетіспеуі алаңдатып отыр.

Қазір Конгоның ең көп зардап шеккен аймақтарына медициналық жабдықтар мен жеке қорғаныс құралдарын жеткізу үшін логистикалық жұмыстарға кемінде 30 млн доллар қажет.

Бұл қаражат шұғыл бөлінбесе, қол жеткізген қарқынымызды бәсеңдетіп алуымыз мүмкін, – деді ол.

Бұған дейін Конгода індет геометриялық прогрессиямен таралып жатқаны хабарланды. 

Эболаға қарсы алғашқы вакцина партиясы Конго Демократиялық Республикасына жеткізілді. Эбола індеті КДР мен Угандада 15 мамырда басталған. Қазір вирус Конгоның алты провинциясында тіркелген, ал індеттің ошағы Итури провинциясында орналасқан.

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