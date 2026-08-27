Эбола өршіп барады: ДДCҰ індетпен күреске 30 млн доллар жетіспейтінін мәлімдеді
Конгода індетпен күреске қажетті қаржы тапшы болып отыр.
27 Тамыз 2026, 14:57
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27 Тамыз 2026, 14:5727 Тамыз 2026, 14:57
42Фото: istockphoto.com
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы Конго Демократиялық Республикасында Эбола вирусының таралуы әлі де белсенді екенін ескертті. Көршілес Угандада індетпен күресте оң нәтиже болғанымен, Конгода зардап шеккен аймақтарға қорғаныс құралдары мен медициналық жабдықтарды жеткізуге 30 млн доллар жетіспейді.
Reuters таратқан мәліметке сәйкес, Угандада Эболаның жаңа штамының өршуі аяқталған. Ал Конгода, керісінше, вирус жұқтырғандар мен қайтыс болғандар саны артып келеді.
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