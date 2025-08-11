Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Джей Лоның командасы қазақтың ұлттық киімдерін киіп көрді

Бүгiн, 11:09
244
Бөлісу:
instagram.com
Фото: instagram.com

Әйгілі мегажұлдыз Дженнифер Лопестің командасы қазақтың дәстүрлі өрнектері бар киімдерді киіп көрді, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Ұлттық киім киген фотосуреттерін олар Instagram әлеуметтік желісіндегі парақшаларында жариялаған.

Әлеуметтік желіде бэк-вокалисі Шэрон Янгблад дәстүрлі бас киім киген фотосуретімен бөлісті.

Джей Лоның командасы қазақтың ұлттық киімдерін киіп көрді

Керемет бас киім үшін рахмет! – деп жазған Шэрон Янгблад.

Ал биші Джузеппе Джофре тақия киген суретін жариялады.

Джей Лоның командасы қазақтың ұлттық киімдерін киіп көрді

Бұған дейін Джей Лоның командасындағы вокал орындаушысы Шэрон Янгблад қазақстандық шоколадтың дәміне сүйсініп, жазба салған.

Еске салайық, әлемдік танымал жұлдыз Астана мен Алматыда концерт өткізді.

Астанадағы концерт 1 тамызда өтіп, оған 25 мың көрермен жиналды.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Қазақстанда 31 мың шетелдік студент: білім саласының жаңа рекорды
Келесі жаңалық
Күзде қазақстандықтарға қанша күн қосымша демалыс беріледі?
Өзгелердің жаңалығы