Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Дүкендегі шабуыл: Алматыда әйелді ұрып, алтын әшекейін тартып алған

Бүгiн, 18:56
144
Бөлісу:
polisia.kz
VIDEO
Фото: polisia.kz

Алматы қаласының криминалдық полициясы дене күшін қолдану арқылы жасалған қарақшылық шабуылды ашты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі Ішкі істер министрлігінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.

Қылмыс қаладағы азық-түлік дүкендерінің бірінде орын алған. Белгісіз ер адам әйелге шабуыл жасап, оған дене жарақаттарын келтіріп, ашық түрде алтын әшекейін тартып алған да, оқиға орнынан бой тасалаған. Жәбірленушіге дер кезінде медициналық көмек көрсетілді, – делінген жұма күні таратылған хабарламада.

Полиция мәліметінше, аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды. Жедел-іздестіру іс-шаралары барысында күдіктінің жеке басы анықталып, ол ұсталды. Ұрланған мүлік тәркіленіп, қылмыстық іс материалдарына қоса тіркелді.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Қазақстанда доллар арзандады
Келесі жаңалық
WhatsApp арқылы бұрынғы әйелінің интимдік суреттерін таратқан ер адам жауапқа тартылды
Өзгелердің жаңалығы