Дубайда мейрамхана бизнесі дағдарысқа тірелді
Дубайдағы мейрамхана бизнесі туризмнің төмендеуі мен шығындардың артуы аясында табысының 80%-ына дейін жоғалтып отыр.
Саладағы жағдай күрт нашарлап, нарық қатысушылары оны жүйелі дағдарыс деп атай бастады. Ресторатор Александр Орловтың айтуынша, кейбір мекемелер жұмысын жалғастырып жатқанымен, айналымның 70–80%-ға дейін төмендеуі оларды іс жүзінде шығынмен жұмыс істеуге мәжбүрлеуде. Бұл туралы BAQ.KZ EL.kz-ке сілтеме жасап хабарлады.
Мұнда жағдай өте, тіпті өте қиын, – дейді Орлов.
Түсімнің азаюы аясында бірқатар мейрамханалар жабылып үлгерді, ал қалғандары үлкен белгісіздік жағдайында жұмыс істеуде. Сарапшылар дағдарыс қоғамдық тамақтану саласының барлық сегменттерін қамтып, жергілікті сипатта емес екенін атап өтуде.
Жалға алу құны бизнесті қысып отыр
Жағдайды қиындататын негізгі факторлардың бірі – жалдау ақысының жоғары болуы. Нарық қатысушыларының айтуынша, табыс күрт төмендегеніне қарамастан, жалға берушілер шарттарды қайта қарауға құлық танытпай отыр.
Соның салдарынан мейрамханалар қаржылық тұзаққа түсуде: шығындар тұрақты күйінде қалып, ал табыс жылдам азаюда. Бұл айналым қаражатының сарқылуын жеделдетіп, жабылу қаупін арттырады.
Қарыздар өсіп, әлеуметтік тәуекелдер күшейді
Қаржылық қиындықтар қызметкерлерге де әсер етуде: кейбір мекемелерде жалақы кешіктірілуде. Сала өкілдерінің бағалауынша, жақын уақытта банкроттықтар мен еңбек дауларының көбеюі мүмкін.
Қосымша тәуекелдер өңірдегі келісімшарттық жүйеге байланысты. Міндеттемелер орындалмаған жағдайда, бизнес иелері мен менеджмент үшін құқықтық салдар туындауы ықтимал.
Туризм мен қонақүй саласы да қысымда
Мейрамхана секторындағы мәселелер қонақүйлердің жүктемесінің төмендеуімен қатар жүруде. Бағаларды төмендету және сұранысты ынталандыру әрекеттеріне қарамастан, туристер ағыны әлсіз болып отыр.
Сарапшылардың пікірінше, басты себеп – өңірдегі геосаяси тұрақсыздық. Бұл туристердің сапар жоспарларына тікелей әсер етуде: қауіпсіздік жалпы сақталғанымен, белгісіздік салдарынан адамдар сапардан бас тартуда.
Дағдарыс бүкіл өңірге әсер етуде
Ұқсас жағдайлар Парсы шығанағының басқа елдерінде де байқалуда, соның ішінде Катар мен Кувейтте қоғамдық тамақтану мен қонақүй бизнесінде сұраныс төмендеген.
Сарапшылардың айтуынша, өңірдің мейрамхана нарығы сыртқы факторларға өте сезімтал және туристік ағындардың өзгерісіне тез бейімделеді. Дубайдағы жағдай сервистік сектор экономикасындағы кең ауқымды үдерістердің көрсеткіші болуы мүмкін.
