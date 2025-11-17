Дубайда әлемдегі ең биік қонақүй ашылды

Дубайда әлемдегі ең биік Ciel Dubai Marina қонақүйі ашылды. Алғашқы қонақтар қонақүйге орналасып, оның биіктігі 377 метр екенін көрді. Бұл көрсеткіш 356 метрлік Gevora қонақүйінен асып түседі, деп хабарлайды BAQ.KZ The National порталына сілтеме жасап.
Ciel Dubai Marina 82 қабаттан тұрады және 1004 бөлмеге ие. Қонақүйде әлемдегі ең биік панорамалық бассейн – Tattu Sky ашылды. Ол 76-қабатта орналасып, қаланың үстінде 310 метр биіктікте көз тартады.
Құрылысқа шамамен 540 миллион доллар жұмсалды және ол бес жылға созылды. Қазіргі таңда әлемдегі ең биік он қонақүйдің алтауы Дубайда орналасқан. Сонымен қатар, БАӘ биіктігі 150 метрден асатын зәулім ғимараттар саны бойынша әлемде көшбасшы елдердің бірі болып табылады – олардың саны кемінде 345, оның 269-ы Дубайда. АҚШ-та – 929, ал Қытайда 3500-ден астам осындай ғимарат бар.