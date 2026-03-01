Дубай әуежайына шабуыл жасалды: жарақат алғандар бар
Оқиға орнына дереу тиісті органдармен іс-қимылды үйлестіретін шұғыл әрекет ету топтары жіберілді.
Бүгiн 2026, 04:15
Бүгiн 2026, 04:15
Дубай халықаралық әуежайына шабуыл жасалды. Оқиға нәтижесінде күту залы аздап зақымданған, дегенмен жағдай тез арада оқшауланған, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Dubai Airports оператор-компаниясының мәліметінше, әуежайдың төрт қызметкері жарақат алған, оларға уақтылы медициналық көмек көрсетілген.
Оқиға орнына дереу тиісті органдармен іс-қимылды үйлестіретін шұғыл әрекет ету топтары жіберілді. Төтенше жағдайлар жоспарлары әзірленгендіктен, терминалдардың көпшілігі жолаушылардан алдын ала босатылды, - делінген компания мәлімдемесінде.
Еске сала кетейік, бұған дейін Таяу Шығыстағы қақтығыстарға байланысты Дубай әуежайы жұмысын уақытша тоқтатқан болатын.
