Дубай әуежайы маңында дрон құлаған кезде төрт адам зардап шекті
Бүгiн 2026, 16:13
Біріккен Араб Әмірліктеріндегі Дубай әуежайының маңына екі дрон құлағаннан кейін төрт адам зардап шеккен. Бұл туралы Дубайдың мемлекеттік медиа-офисі мәлім етті, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Оқиға 11 наурызда болған.
Гананың екі азаматы мен Бангладештің бір азаматы жеңіл жарақат алды, Үндістанның бір азаматы орташа дәрежедегі жарақат алды, - делінген хабарламада.
Құлаған ұшқышсыз ұшу аппараттары әуе қатынасына әсер еткен жоқ.
10 наурызда БАӘ-де Иран аумағынан жасалды деп болжанған ұшқышсыз аппараттар мен зымырандарды қолдану арқылы бірқатар шабуылдар болды.
Соққы салдарынан алты адам қаза тауып, 122 адам жараланды.
Еске салайық, бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаев Иран аумағынан БАӘ-ге жасалған шабуылды айыптады.
Сондай-ақ, наурыз айының соңына дейін Дубайға ұшатын рейстер тоқтатылғаны хабарланды.
